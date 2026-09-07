عکس: سفر ویتکاف و کوشنر به کییف
اولین سفر رسمی نمایندگان ارشد واشنگتن به اوکراین در حالی به پایان رسید که دو طرف از «گفتگوهای امیدوارکننده» سخن گفتند، اما هیچ پیشرفت قابلتوجهی در حل اساسیترین اختلاف یعنی مسئله واگذاری اراضی حاصل نشد. کوشنر و ویتکاف در حالی وارد کییف شدند که روسیه حملات خود را به شهرهای بزرگ اوکراین در آستانه انتخابات پارلمانی تشدید کرده است.
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