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News ID: ۱۳۹۳۲۹۲
Hits: ۱۶۴۴
نظرات: ۱

عکس: سفر ویتکاف و کوشنر به کی‌یف

اولین سفر رسمی نمایندگان ارشد واشنگتن به اوکراین در حالی به پایان رسید که دو طرف از «گفتگوهای امیدوارکننده» سخن گفتند، اما هیچ پیشرفت قابل‌توجهی در حل اساسی‌ترین اختلاف یعنی مسئله واگذاری اراضی حاصل نشد. کوشنر و ویتکاف در حالی وارد کی‌یف شدند که روسیه حملات خود را به شهرهای بزرگ اوکراین در آستانه انتخابات پارلمانی تشدید کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری ویتکوف کوشنر اوکراین روسیه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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Anonymous
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۳
کوشنره عین ماهی تو اکواریومه !
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