عکس: دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک

در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، عصر یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، تیم‌های آلومینیوم اراک و استقلال تهران در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار که تقابلی حساس در هفته ششم محسوب می‌شد، در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا امتیازات این بازی بین دو تیم تقسیم شود.