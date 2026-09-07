منتظر باشید؛ حالِ هوای کشور عوض میشود
به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی از تداوم بارش در نوار شمالی کشور طی روزهای آینده و وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق خبر داد و این روند در نیمه شمالی به شکل کاهش دما خود را نشان خواهد داد.
بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز در شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، برخی نقاط اردبیل و سواحل دریای خزر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
روز دوشنبه، بارشها در استانهای گیلان، مازندران و گلستان تشدید خواهد شد و علاوه بر مناطق یادشده، در ارتفاعات البرز نیز افزایش ابر و بارش باران رخ میدهد.
سهشنبه بارش در استانهای ساحلی دریای خزر و خراسان شمالی ادامه خواهد داشت. همچنین در برخی نقاط شمالغرب، غرب و دامنههای جنوبی رشتهکوه البرز، رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
چهارشنبه و پنجشنبه نیز استانهای ساحلی خزر، برخی مناطق خراسان شمالی و اردبیل در بعضی ساعات شاهد بارش خواهند بود.
از دوشنبه تا پنجشنبه در نیمه جنوبی کرمان و شرق و شمال هرمزگان نیز شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت فراهم خواهد بود.
همچنین دوشنبه و سهشنبه کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ میدهد.
امروز در شمالشرق و شرق کشور و از دوشنبه تا پنجشنبه، علاوه بر این مناطق، در شمالغرب، غرب، بخشهایی از مرکز و دامنههای جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
دریای خزر، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس نیز از دوشنبه تا چهارشنبه مواج خواهند بود.
گفتنی است که امروز شهر کرد با ۷ درجه خنکترین و اهواز با ۴۵ درجه گرمترین نقطه کشور پیشبینی شده است.