عکس: دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و استقلال خوزستان
در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور، تیم سپاهان در ورزشگاه نقشجهان میزبان استقلال خوزستان بود. این تقابل حساس در نهایت با برتری یک بر صفر سپاهان به پایان رسید؛ تنها گل این دیدار را مهدی لیموچی به ثمر رساند و پیروزی را برای زردپوشان به ارمغان آورد.
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برچسبها:عکس ورزشی فوتبال سپاهان استقلال خوزستان
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