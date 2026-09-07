رابطه زن جوان با ۱۲ مرد و سرقت از منازلشان
به گزارش تابناک؛ ماموران کلانتری ۱۳۸ جنتآباد تهران چندی قبل در جریان سرقت از خانهای در این محله قرار گرفتند. بررسیهای اولیه نشان داد درب ورودی خانه تخریب نشده و پس از سرقت نیز اثری از بههمریختگی در محل وجود ندارد. همین موضوع احتمال آشنا بودن سارق با خانواده مالباختگان را مطرح کرد.
ماموران در ادامه تحقیقات خود درباره ارتباطات اعضای خانواده متوجه شدند پسر خانواده مدتی است با دختری در ارتباط است و این زن به خانهشان رفتوآمد داشته. با شناسایی زن جوان، مخفیگاه او در غرب تهران شناسایی و متهم بهعنوان سارق منزل دستگیر شد. در بازرسی از مخفیگاه وی نیز بخشی از اموال مسروقه کشف شد.
زن جوان پس از انتقال به کلانتری، در جریان تحقیقات به ۱۲ فقره سرقت دیگر به همین شیوه اعتراف کرد.
وی گفت: با مردان دوست میشدم و ارتباط میگرفتم، بعد هم با جلب اعتماد وارد خانه آنها شده و با شناسایی محل نگهداری اموال باارزش، سر فرصت آنها را سرقت میکردم.
منبع: همشهری آنلاین