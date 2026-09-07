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سرایدار خائن تاجر تهرانی را غافلگیر کردند!

هنگامی که تاجر تهرانی از سفر به خانه برگشت، با دیدن وضعیت آنجا شوکه شد. وسایل داخل خانه به هم ریخته بود، گاوصندوق تخریب شده و یک کیلو طلا و 100سکه بهار آزادی داخل گاوصندوق به سرقت رفته بود.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۳۱
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سرقت

به گزارش تابناک؛ دادسرای ویژه سرقت با شکایت یک مرد، وارد عمل شدند و تحقیقات آغاز شد.

کارآگاهان ابتدا به بررسی دوربین‌های مداربسته پرداختند و متوجه شدند که دزدان 4مرد نقابدار بودند که با یک خودروی سواری که چند کوچه آنطرف‌تر از محل سرقت پارک کرده بودند، متواری شده‌اند. در ادامه دوربین‌های کوچه‌های اطراف هم بررسی شد و در نهایت چهره یکی از دزدان به‌دست آمد.

مالباخته وقتی چهره این فرد را دید، او را شناخت و گفت که وی سرایدار خانه‌ای است که در همسایگی آنهاست.

با این اطلاعات، مرد سریدار بازداشت شد و در بازجویی‌ها اسرار سرقت را فاش کرد. او گفت: مالباخته را از مدت‌ها قبل می‌شناختم و گاهی وقت‌ها برای نظافت و انجام کارهایش به خانه‌اش می‌رفتم. در این مدت آنقدر به من اعتماد کرده بود که یکی، دو بار کلید خانه‌اش را داد و خواست که آنجا را نظافت کنم. همان موقع بود که وسوسه شدم و از روی آن، کلید یدکی تهیه کردم.

متهم ادامه داد: یک روز که در جمع دوستانم بودم برایشان از زندگی مرد تاجر و وضعیت مالی خوب او گفتم و اینکه کلید خانه‌اش را دارم. دوستانم دزدان سابقه‌دار بودند و وقتی حرف‌هایم را شنیدند، پیشنهاد سرقت دادند و به این ترتیب نقشه سرقت کشیدم. من هم در این سرقت با آنها همراه شدم اما بعد از سرقت آنها سرم کلاه گذاشتند و فقط مقدار کمی به من پول دادند و بعد از آن هم ناپدید شدند. با اعترافات این مرد، برای وی قرار بازداشت صادر شد و با شناسایی هویت سایر دزدان، تحقیقات پلیس برای دستگیری آنها ادامه دارد.
منبع: همشهری

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سرایدار خیانت تاجر دزدی سرقت سرقت سکه دزدی از گاوصندوق مالباخته
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