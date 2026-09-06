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کد خبر:۱۳۹۳۲۲۶
کد خبر:۱۳۹۳۲۲۶
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سوت

سجده جیمی جامپر مقابل دروازه بان سپاهان!

در جریان دیدار امروز سپاهان و استقلال خوزستان در ورزشگاه نقش جهان که با برتری یک بر صفر سپاهان به پایان رسید، اتفاقی عجیب و جالب توجه رخ داد. یک جیمی‌جامپ که پرچم استقلال را بر دوش داشت و به نظر می‌رسید از هواداران سید حسین حسینی، دروازه‌بان سابق استقلال و فعلی سپاهان، است وارد زمین شد و خودش را به حسینی رساند. ما اتفاقی که توجه حاضران و کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد، حرکت این هوادار مقابل دروازه‌بان سپاهان بود؛ او مقابل سیدحسین حسینی سجده کرد و صحنه‌ای غیرمنتظره را رقم زد. این اتفاق خیلی زود در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت و برخی کاربران با اشاره به محبوبیت ستاره‌هایی مانند رونالدو و مسی، با شوخی نوشتند که حتی برای آنها هم چنین صحنه‌ای رقم نخورده، اما یک هوادار مقابل سیدحسین حسینی سجده کرده است.
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برچسب‌ها:
سوت ویدیو جیمی جامپ جیمی جامپر سید حسین حسینی
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