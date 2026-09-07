جواد مجابی

جواد مجابی، شاعر، نویسنده، نقاش و منتقد ادبی و هنری، شنبه ۱۴ شهریور در ۸۷ سالگی و پس از یک دوره بیماری درگذشت. او فعالیت ادبی و هنری خود را از دهه ۱۳۴۰ آغاز کرد و طی بیش از شش دهه، در حوزه‌های شعر، داستان، طنز، روزنامه‌نگاری، پژوهش و نقد هنرهای تجسمی حضوری پررنگ داشت. مجابی در این سال‌ها با آثار و نوشته‌های خود بخشی از جریان فرهنگی و هنری معاصر ایران را روایت و ثبت کرد و به یکی از چهره‌های شناخته‌شده این عرصه بدل شد. در ادامه، بخش عکس تابناک، عکس‌های کمتر دیده‌شده‌ای از زندگی و زمانه جواد مجابی را پیش روی مخاطبان قرار داده است.