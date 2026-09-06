صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد

بنزین ۱۰ هزار تومانی اجرا شد، اما پرسش‌ها تازه شروع شده است؛ این افزایش قیمت چه اثری بر تورم و معیشت مردم خواهد داشت؟ علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، می‌گوید: دولت باید درباره تبعات این تصمیم، وضعیت کرایه حمل‌ونقل و نحوه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شفاف توضیح دهد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با نحوه اعلام نرخ جدید بنزین و افزایش قیمت سهمیه سوم، اظهار کرد:دولت باید شفاف رفتار کند. این نحوه اطلاع‌رسانی چندان مناسب نیست. وقتی تصمیمی از قبل گرفته شده و قرار است اعلام شود، این تصمیم نیازمند پیوست است. مهم‌ترین پیوست، اقناع افکار عمومی است و افکار عمومی باید درباره ابعاد و آثار این تصمیم قانع شود.

افزایش قیمت بنزین چه تاثیری بر تورم خواهد داشت؟

وی با بیان اینکه در حال حاضر، سؤالات مختلفی در افکار عمومی مطرح است؛ از جمله اینکه این افزایش قیمت چه اثری بر تورم خواهد داشت و اقشاری که بیشتر از این افزایش آسیب می‌بینند چه کسانی هستند؟ افزود: آیا فقط افراد ثروتمند از خودرو استفاده می‌کنند یا رانندگان و کسانی که خودرو ابزار کار و امرار معاش آنهاست نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟

اعلام صرف خبر افزایش قیمت بنزین کفایت نمی کند

حجت الاسلام سلیمی تصریح کرد: دولت باید توضیح دهد برای مدیریت کرایه حمل‌ونقل و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد از این شرایط چه برنامه‌ای دارد؟ این پیوست‌ها مسائل مهمی هستند که دولت باید حتماً آنها را اعلام می‌کرد و این موارد باید همراه تصمیم دولت برای مردم تشریح می‌شد. اینکه صرفاً یک خبر از سوی سخنگوی دولت اعلام شود، به نظر من کفایت نمی‌کند.

تنوع سبد سوخت در کشور جدی گرفته نشده است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ایجاد تنوع سبد سوخت در کشور، گفت: امروز از سوخت‌هایی مانند LPG و CNG صحبت می‌شود و این سؤال وجود دارد که در این زمینه چه اقدامی انجام شده است. چرا ما نباید مانند بسیاری از کشورها، تنوع سبد سوخت را در کشور جدی بگیریم؟ این موضوع یک سؤال معنادار و جدی است که باید به آن پاسخ داده شود.

دولت چگونه تورم افزایش قیمت بنزین را کنترل می کند؟

وی در ارتباط با اینکه با توجه به اینکه نرخ سوم بنزین به حدود ۱۰ هزار تومان رسیده، آیا این افزایش قیمت با توجه به تبعات تورمی آن توجیه دارد؟ گفت: یکی از مواردی که دولت باید به آن پاسخ دهد، میزان تورمی است که این تصمیم ایجاد خواهد کرد و اینکه دولت چگونه می‌خواهد این تورم را مدیریت کند.

دولت به تورم انتظاری دامن می زند

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: انتظار داریم دولت از ابزارهای لازم و حاکمیتی که در اختیار دارد برای مدیریت تورم استفاده کند. در حال حاضر هم در حوزه نرخ ارز و هم تورم انتظاری، با مسائل جدی مواجه هستیم. تورم انتظاری نیز موضوع مهمی است که بعضاً خود دولت می‌تواند به آن دامن بزند. وقتی رئیس‌جمهور چند وقت پیش درباره افزایش نرخ ارز و اینکه ممکن است شرایط از این هم بدتر شود یا ارز گران‌تر شود صحبت می‌کند، چنین اظهاراتی می‌تواند تورم انتظاری را در جامعه افزایش دهد. بنابراین این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد.

سلیمی تاکید کرد: دولت باید در این زمینه پاسخگوی افکار عمومی باشد و به‌صورت مشخص توضیح دهد که سیاست‌هایش برای مدیریت تورم و آثار این تصمیم چیست.

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به صحبت‌های دولت درباره کالابرگ، چه توضیحاتی درباره نحوه اجرای این سیاست و جامعه هدف آن ضروری است؟ گفت: این افزایش قیمت چه میزان تورم ایجاد می‌کند؟ چه میزان درآمد برای دولت ایجاد خواهد کرد و این درآمد قرار است چگونه مورد استفاده قرار گیرد؟ دولت باید مشخص کند چه میزان تورم ایجاد خواهد شد و چگونه می‌خواهد آن را مدیریت کند. همچنین باید مشخص شود این سیاست از چه زمانی و به چه شکلی اجرا خواهد شد و جامعه هدف آن چه کسانی هستند. آیا قرار است همه مردم از حمایت‌های مربوط به کالابرگ استفاده کنند یا جامعه هدف متفاوتی در نظر گرفته شده است؟ اینها توضیحاتی است که دولت باید درباره آنها به افکار عمومی ارائه کند.

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پیامی تصویری اعلام کرد: نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

وی گفت: در جلسات کارشناسی اعداد متفاوتی گفته می‌شد، اما چون رئیس‌جمهور به مردم قول داده بودند، همان ۱۰ هزار تومان تعیین شد.

مهاجرانی افزود: ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومان همچنان بدون تغییر ماند.

سخنگوی دولت ادامه داد: افزایش قیمت نرخ کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد.