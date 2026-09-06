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بنزین ۱۰ هزار تومانی از امشب؟ / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ جدید

بنزین ۱۰ هزار تومانی از جمله موضوعات مهمی است چندی قبل توسط رئیس جمهور مطرح شده بود و احتمالا امشب رونمایی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۹۳
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بنزین ۱۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، شنیده‌ها و خبرها در فضای مجازی از تصمیم مهم دولت برای کلید زدن مرحله جدیدی از اصلاح قیمت بنزین از امشب حکایت دارد؛ تصمیمی که بر اساس آن، نرخ سوم بنزین با افزایشی دو برابری از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید.

نرخ سوم بنزین که از ماه‌های پایانی سال گذشته و در چارچوب سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت معرفی شده بود، تاکنون با قیمت ۵ هزار تومان عرضه می‌شد.

پیش از این نیز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم به صورت تلویحی از ضرورت تعدیل این نرخ تا سقف ۱۰ هزار تومان سخن گفته بود و حالا به نظر می‌رسد مقدمات اجرایی شدن این تصمیم فراهم شده است.

جزئیات سهمیه‌ها و تغییرات جدید نرخ بنزین

با اعمال این تغییرات، الگوی عرضه بنزین برای خودروهای سواری به شرح زیر خواهد بود:

نرخ اول: ۶۰ لیتر در ماه به قیمت ۱۵۰۰ تومان

نرخ دوم: ۵۰ لیتر در ماه به قیمت ۳۰۰۰ تومان

نرخ سوم: ۲۰ لیتر در ماه به قیمت جدید ۱۰ هزار تومان (افزایش از ۵ هزار تومان)

سوخت‌گیری با کارت جایگاه: مازاد بر این سهمیه‌ها و سوخت‌گیری اضطراری از طریق کارت آزاد جایگاه‌داران نیز با همین نرخ سوم (۱۰ هزار تومان) محاسبه خواهد شد.

چرا دولت به سراغ افزایش نرخ سوم بنزین رفت؟

تشدید شکاف میان تولید و مصرف بنزین در کشور، فشار سنگین واردات سوخت بر منابع ارزی و ناترازی انرژی، دولت چهاردهم را در ماه‌های اخیر بر آن داشت تا راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی را برای مهار عطش مصرف روی میز بگذارد.

با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند دستکاری قیمت بنزین به‌تنهایی درمان ناترازی نیست و انتظار می‌رود دولت در کنار چنین سیاست‌های قیمتی، گام‌های عملی و فوری برای تسهیل واردات و تولید خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی بردارد تا بار این جراحی صرفاً بر دوش سبد هزینه مصرف‌کننده تحمیل نشود.

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افزایش قیمت بنزین بنزین ۱۰ هزار تومانی قیمت بنزین سهمیه بنزین
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