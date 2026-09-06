متهمان رژه منافقین: برای جشن تولد، سفارش اجرا کردیم!

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: حسب اظهارات متهمان و فیلم‌هایی اصلی کشف شده، این کارناوال خودرویی به عنوان سفارش یک شخص برای جشن تولد ۶۱ سالگی دریافت و اجرا شده است.

به گزارش تابناک، در پی انتشار چند کلیپ در فضای مجازی مبنی بر رژه موتوری و خودرویی منسوب به اعضاء وابسته به گروهک نفاق در حوزه قضایی کرج، پرونده قضایی در دادگستری کل استان البرز تشکیل و دستورات قضایی جهت شناسایی و دستگیری این اشخاص صادر شد.

با اقدامات اطلاعاتی، ۱۵ متهم این پرونده حسب دستور قضایی و با تلاش جامعه اطلاعاتی استان با محوریت اداره کل اطلاعات استان البرز در کمتر از ۲۴ساعت شناسایی و بازداشت شدند.

پرونده هم‌اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است و بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهام، اقدام به اخذ دفاعیات و صدور قرار تامین کیفری متناسب کرده است.

گاز بازداشت‎‌شدگان ۱۴ نفر مرد و یک زن هستند؛ بر اساس اظهارات متهم ردیف اول که به تایید سایر متهمان رسیده است در ابتدا، شخصی از طریق پیام رسان‌های داخلی و در ادامه از طریق تلگرام درخواست برگزاری کارناوال برای مراسم تولد ۶۱ سالگی یک فرد تهرانی را در ازای پرداخت دستمزد می‌کند و پس از توافق جهت نحوه تهیه فیلم و میزان دستمزد، شیوه برگزاری کارناوال را به اطلاع سردسته این گروه می‌رساند.

حسب قرائن موجود و فیلم کشف‌شده از گوشی و فیلم خام موجود در آرشیو فیلمبردار، اظهارات متهمان قریب به صحت است و از آن‌جایی که اجاره‌ای بودند از هویت و وابستگی شخص سفارش‌دهنده کارناوال به فرقه ورشکسته رجوی اطلاعی نداشتند.

بر اساس اظهارات متهم ردیف اول، «محسن» که سرپل نفاق و سفارش‌دهنده کارناوال بوده است شیوه برگزاری کارناوال و نحوه پرداخت وجه را به نفر اصلی این گروه اعلام می‌کند.‏

بر اساس شرط تعیین‌شده و شیوه‌نامه ارسالی، این گروه باید با استفاده از پوشش متحدالشکل و با در دست داشتن پرچم با مضمون «۶۱ سال ایستادگی» و «۶۱ سال ایستاده بر پیمان» رژه موتوری و خودرویی خود را انجام دهند، که این امر طی ۲ مرحله انجام و در مرحله اول ۴ دستگاه موتورسیکلت و در مرحله دوم علاوه بر موتورها، سه دستگاه خودرو نیز استفاده می‌شوند و در مجموع ۸۵ میلیون تومان به این اشخاص پرداخت می‌شود.

فیلمبردار این کلیپ از «سایت دیوار» به عنوان تهیه فیلم برای جشن تولد اجاره شده بود؛ سایر متهمان هم عمدتا از کارگران یک شرکت تولید قطعات خودرو هستند و برای سفارش فیلم جشن تولد، اجاره شده و دستمزد دریافت کردند.

سردسته گروه از بقیه درخواست می‌کند در این برنامه کوتاه که برای تولد ۶۱ سالگی یک شخص است مشارکت داشته باشند و از ماهیت پرچم‌ها و الحاقات بعدی که از سوی گروهک نفاق روی فیلم‌های اصلی و واقعی کارناوال انجام شده اطلاعی نداشته‌اند و به همین دلیل با صورت و چهره باز و با خودرو و موتورسیکلت با شماره پلاک‌های آشکار در فیلم‌ها حضور داشته‌اند که فیلم اصلی کشف‌شده موید همین ادعا‌ها است.

شخص اصلی این گروه به دلیل اطمینان به کار خود پرچم‌هایی با عنوان «۶۱ سال ایستادگی» و «۶۱ سال ایستاده بر پیمان» را به برخی از مسئولین شرکت نشان داده و از آنان در مورد بی‌خطر بودن پذیرش درخواست برگزاری کارناوال نیز تحقیق و نظر موافق دریافت کرده است.

حسب اظهارات متهمان و نیز تحقیقات انجام شده بعدا با ادیت روی فیلم تغییراتی ایجاد شده و تصویر پرچم گروهک نفاق در ابتدای فیلم اصلی الحاق شده است.

فرقه ورشکسته رجوی برای زنده نگه داشتن خود از ترفند‌های مختلف جعل، تحریف و دستکاری استفاده می‌کند به شهروندان هشدار داد در صورت دریافت درخواست‌های خارج از عرف، ضمن اعلام موضوع به دستگاه‌های امنیتی، حتما مراقب باشند تا گرفتار چنین سناریو‌هایی که گروه‌های ضد انقلاب از سر استیصال از آن بهره می‌برند نشوند.



منبع: رسانه قوه قضاییه ـ میزان