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News ID: ۱۳۹۳۱۷۲
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عکس: مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه

آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه، روز شنبه در مدرسه علمیه فیضیه قم و با حضور جمعی از علما و فضلای حوزوی برگزار شد. در این مراسم، طلاب و اساتید از توصیه‌های اخلاقی و علمی حضرت آیت‌الله سبحانی بهره‌مند شدند. بر اساس اعلام مدیریت حوزه‌های علمیه، کلیه فعالیت‌های آموزشی و دروس حوزوی در سطوح سه‌گانه (مقدمات، سطح و خارج) از صبح امروز یک‌شنبه ۱۵ شهریورماه، فعالیت خود را به‌صورت رسمی از سر گرفته‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه آیت الله سبحانی قم
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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