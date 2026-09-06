عکس: مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه

آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه، روز شنبه در مدرسه علمیه فیضیه قم و با حضور جمعی از علما و فضلای حوزوی برگزار شد. در این مراسم، طلاب و اساتید از توصیه‌های اخلاقی و علمی حضرت آیت‌الله سبحانی بهره‌مند شدند. بر اساس اعلام مدیریت حوزه‌های علمیه، کلیه فعالیت‌های آموزشی و دروس حوزوی در سطوح سه‌گانه (مقدمات، سطح و خارج) از صبح امروز یک‌شنبه ۱۵ شهریورماه، فعالیت خود را به‌صورت رسمی از سر گرفته‌اند.