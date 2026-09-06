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هشدار سفارت ایران به رسانه‌های لبنانی

سفارت ایران در بیروت با تأکید بر اینکه مواضع رسمی کشور تنها از مجاری دیپلماتیک اعلام می‌شود، تصریح کرد: اظهارات رسانه‌ای اخیر برخی افراد درباره تحولات جنوب لبنان، صرفاً دیدگاه شخصی است.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۴۸
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سفارت ایران در لبنان

به گزارش تابناک؛ سفارت ایران در بیروت در پی انتشار برخی اظهارات و مطالب در رسانه‌های لبنانی درباره تحولات جنوب لبنان و انتساب آنها به عنوان مواضع جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که اظهارات افراد در این زمینه صرفا بیان دیدگاه شخصی آنان است و مواضع ایران و سفارت تنها از طریق مراجع رسمی و نمایندگان آن اعلام می‌شود.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «در پی انتشار اظهارات و مطالبی در برخی رسانه‌های لبنانی درباره تحولات جنوب لبنان به عنوان مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران، بدین وسیله سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت با اشاره به این نکته که اظهارات این افراد صرفا بیان دیدگاه شخصی آنان است، تأکید می‌نماید که مواضع جمهوری اسلامی ایران و سفارت صرفا از طریق مراجع رسمی و نمایندگان آن اعلام می‌شود.»

در این بیانیه بر ضرورت تفکیک دیدگاه‌های شخصی افراد از مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است.

منبع: ایسنا

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برچسب ها
سفارت ایران در لبنان رسانه‌های لبنانی جنوب لبنان دیپلماتیک
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