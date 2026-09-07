محاصره دریایی باید با همه اهرمها شکسته شود / اگر آمریکا قدرت داشت پایگاههایش را از دست نمیداد
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره محاصره دریایی و راههای مقابله با آن اظهار کرد: به هر صورت ممکن باید محاصره دریایی را از بین ببریم. این ظلمی است که آمریکاییها علیه ملت ما، بعد از دهها سال تحریم اقتصادی، امروز از طریق محاصره دریایی و ایجاد محدودیت برای صادرات نفت کشورمان دنبال میکنند تا فشار اقتصادی بیشتری به ایران وارد کنند.
وی افزود: محور سیاستگذاری آمریکا در این مقطع، فشار اقتصادی است و آنها تلاش میکنند از این طریق جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهند.
استفاده از اهرم تنگه هرمز حق ایران است
بروجردی با اشاره به نقش تنگه هرمز در معادلات جاری، گفت: البته ما هم به حق از اهرم تنگه هرمز استفاده میکنیم، اما به نظر من به هیچ وجه ادامه محاصره دریایی قابل قبول نیست و ما باید با استفاده از همه اهرمها، این محاصره را از بین ببریم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: آمریکاییها حتی یگانهایی را به منطقه پیش آوردهاند و حمله به نفتکشها را نیز انجام میدهند، اما این مسئله لزوما نشاندهنده قدرت آمریکا نیست.
اقدامات آمریکا نشانه قدرت نیست
وی تصریح کرد: اگر آمریکا قدرت داشت، تمام پایگاههای خود را در منطقه از دست نمیداد و این وضعیت برای آمریکا رقم نمیخورد. به اعتقاد من، آمریکا به عنوان شکستخورده این جنگ، دست به اقدامات ایذایی میزند.
بروجردی خاطرنشان کرد: با این حال، ما نیز برای حفظ منافع ملی و بهرهگیری از امکان صادرات نفت کشورمان، باید از همه ظرفیتها استفاده کنیم و اجازه ندهیم محاصره دریایی ادامه پیدا کند.
دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت محاصره را از بین نمیبرد
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا در مجموعه رایزنیها و مشورتهای انجامشده در شعام، مجلس و دولت، تدبیری برای پایان دادن به محاصره دریایی اندیشیده شده، است، تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که در این شرایط مطرح است، همین موضوع است و امیدواریم نتیجه عملیاتی مناسبی در این زمینه داشته باشیم.
وی افزود: با گفتوگو و روشهای دیپلماتیک، طبیعتا محاصره دریایی از بین نمیرود؛ مگر اینکه یک تحول با پشتوانه نظامی اتفاق بیفتد.
سیاست و دیپلماسی باید پشتوانه قدرت داشته باشد
بروجردی تأکید کرد: در مقطع فعلی هم باید از ظرفیت نظامی خود در برابر آمریکا استفاده کنیم و هم از روشهای سیاسی، اما روشهای سیاسی باید با پشتوانه نظامی همراه باشد تا بتوانیم این محاصره را از بین ببریم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: مسئله محاصره دریایی از مسائل مهمی است که در شرایط فعلی مطرح میشود و امیدواریم تصمیمات اتخاذشده در این زمینه، به یک نتیجه عملیاتی مناسب منجر شود.