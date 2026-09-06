عکس: برگزیدگان مسابقه عکاسی آدبان ۲۰۲۶
انجمن ملی آدبان آمریکا (Audubon) برندگان مسابقه عکاسی سال ۲۰۲۶ خود را معرفی کرد؛ رقابتی که هدف آن بهتصویرکشیدن همزمان زیبایی خیرهکننده پرندگان و چالشهای زیستمحیطی پیشروی آنهاست. در این دوره، تصاویر برگزیده، شکوه گونههای مختلف پرندگان را در کنار تهدیدات بقای آنها به نمایش میگذارند.
Error Report
پسندها:
0
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.