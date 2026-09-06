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News ID: ۱۳۹۳۱۲۶
Hits: ۳۶۲

عکس: برگزیدگان مسابقه عکاسی آدبان ۲۰۲۶

انجمن ملی آدبان آمریکا (Audubon) برندگان مسابقه عکاسی سال ۲۰۲۶ خود را معرفی کرد؛ رقابتی که هدف آن به‌تصویرکشیدن هم‌زمان زیبایی خیره‌کننده پرندگان و چالش‌های زیست‌محیطی پیش‌روی آنهاست. در این دوره، تصاویر برگزیده، شکوه گونه‌های مختلف پرندگان را در کنار تهدیدات بقای آن‌ها به نمایش می‌گذارند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل مسابقه عکاسی عکاسی آدبان ۲۰۲۶ انجمن ملی آدبان آمریکا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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