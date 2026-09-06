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News ID: ۱۳۹۳۱۲۴
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عکس: دیدار پوتین و فرستادگان ترامپ در مسکو

استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ، پس از یک نشست سه‌ساعته پشت درهای بسته با ولادیمیر پوتین، کرملین را ترک کردند. اگرچه جزئیات این گفتگوها هنوز منتشر نشده، اما هدف اصلی این سفر ارائه پیشنهادی برای پایان جنگ اوکراین اعلام شده است. نمایندگان آمریکا قرار است به زودی راهی کی‌یف شوند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل پوتین مسکو استیو ویتکاف جرد کوشنر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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