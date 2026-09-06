عکس: حاشیههای مراسم چهلمین روز درگذشت اکبر عبدی
مراسم چهلمین روز درگذشت زندهیاد اکبر عبدی، بازیگر نامدار سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، شامگاه شنبه ۱۴ شهریور ماه با حضور خانواده، دوستان و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد؛ در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این هنرمند برجسته، از تندیس وی نیز رونمایی به عمل آمد. عکس: علی احمدوند - سارا عبدالهی
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برچسبها:عکس خبری مراسم چهلم زندهیاد اکبر عبدی اکبر عبدی بازیگر
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