به گزارش تابناک، کاروان ورزشی ایران که برای حضور در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ بیشکک راهی قرقیزستان شده بود، در میان ورزشکارانی از ۱۰۴ کشور شرکت کننده، توانست با کسب ۴ مدال طلا، ۳ نقره و ۸ برنز به کار خود پایان دهد و با مجموع ۱۵ مدال نسبت به دوره گذشته، دو مدال بیشتر کسب کند.

پنجمین دوره بازی‌های جهانی عشایر که سال ۲۰۲۴ به میزبانی آستانه (قزاقستان) برگزار شده بود، کاروان ورزشی ایران با کسب یک طلا، ۳ نقره و ۹ برنز و مجموع ۱۳ مدال به کار خود پایان داد. هم اکنون ایران علاوه بر اینکه ۲ مدال بیشتر کسب کرده، کیفیت مدالی را هم افزایش داده و با ۳ مدال طلای بیشتر، جایگاه بهتری هم به دست آورده است.

چهار مدال طلای ایران در ششمین دوره بازی‌ها توسط رضا قیطاسی در چوب‌کشی، سجاد سلطانی‌نژاد در رقابت‌های قوی‌ترین مردان، مصطفی نجفی در کشتی گیولش و مصطفی طغانی در کشتی پهلوانی، کسب شد. همچنین صادق آذرنگ در کوراش، محسن میرزایی در مچ‌اندازی دست راست و تیم طناب‌کشی چهار نفره نادر کاظمی، سجاد جعفری گوهری، عباس عظیمی و حمیدرضا سعید مدال نقره را کسب کردند.

مریم فراهانی‌نیا در چوب کشی، ابوالفضل حیدری‌مهر در آلیش، محدثه تبرک در مچ اندازی - دست راست و دست چپ، امیررضا صحرایی در کشتی سریوم، حسن پولادی در سامبو وزن ۶۴-، پوریا شکری در کشتی قزاق کورسی و مرصاد شاکری در کشتی کورش توانستند مدال برنز را از آن خود کنند.