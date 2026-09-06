تکنو تابناک؛
شاتگان سیزد کانواسبک؛ گزینهای اقتصادی برای شکار پرندگان
شاتگان سیزد کانواسبک / CZ Canvas Back یک سلاح دولول رویهم (Over/Under) ساخت سیزد یواسای است که بیشتر برای شکار پرندگان و استفاده میدانی طراحی شده است. این مدل با قنداق و پیشقنداق از چوب گردوی ترکی، لوله با پوشش کروم مشکی و حکاکیهای تزئینی روی بدنه، ظاهری کلاسیک و در عین حال کاربردی دارد. این شاتگان با پنج چوک قابل تعویض عرضه میشود و تیرانداز میتواند مشخص کند کدام لوله ابتدا شلیک کند؛ قابلیتی که امکان انتخاب چوک مناسب برای فاصلههای مختلف را فراهم میکند. این شاتگان به استخراجکننده پوکه مجهز است اما پوکهپران خودکار ندارد؛ یعنی پس از باز کردن سلاح، پوکهها تنها کمی از جان لوله بیرون میآیند و باید با دست خارج شوند.در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با این شاتگان شکاری بیشتر آشنا شوید.
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برچسبها:جنگ افزار تفنگ تفنگ شکاری
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