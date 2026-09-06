عکس: صعود والیبال ایران به مرحله یک چهارم با شکست هند
تیمهای ملی والیبال ایران و هند در سومین روز از مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ از ساعت ۰۴:۳۰ امروز یکشنبه در ژاپن به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود ایران به پایان رسید.
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برچسبها:عکس ورزشی والیبال تیم ملی والیبال ایران ایران هند
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