عکس: نمایشگاه بین‌المللی هوایی تورنتو

نمایشگاه بین‌المللی هوایی کانادا (CIAS) از روز شنبه در تورنتو آغاز شد. در جریان این رویداد سالانه، تیم مشهور «اسنوبردز» (Snowbirds) نیروهای مسلح کانادا، با اجرای نمایش‌های پرواز نمایشی خیره‌کننده، توجه مخاطبان را در اولین روز از این جشنواره به خود جلب کرد. این نمایشگاه تا ۷ سپتامبر ادامه خواهد داشت.