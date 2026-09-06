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تعداد بازدید : 1294
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کد خبر:۱۳۹۳۰۸۰
کد خبر:۱۳۹۳۰۸۰
2055 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

تمامی عوامل حاضر در این ویدیو بازداشت شدند

روز گذشته ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن ظاهرا تعدادی از هواداران سازمان منافقین در خیابان‌هایی که گفته شده در حوالی شهر کرج قرار دارد، اقدام به حرکت با موتورسیکلت و خودرو کرده‌اند و همین ویدیو با مانور تلویزیون سازمان مجاهدین خلق (منافقین) روبرو شد. ساعاتی پس از انتشار این ویدیو تمامی افرادی که در این کلیپ حضور داشته‌اند، توسط نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شده‌اند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سازمان مجاهدین خلق ویدیو سازمان منافقین رژه منافقین کرج
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
9
27
پاسخ
بهشون رحم نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
1
23
پاسخ
منافقین کثیف خصوصا" باید له شوند بی وطنهای مزدور اجنبی...
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
1
18
پاسخ
به هر که رحم می کنید به مجاهدین رح نکنید . همه رو اعدام کنید . مجاهدین خلق باید ریشه کن شوند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
1
6
پاسخ
فقط اعدام در اسرع وقت چقدر بی باک شدن بیشرفها منافق
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