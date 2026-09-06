تمامی عوامل حاضر در این ویدیو بازداشت شدند

روز گذشته ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن ظاهرا تعدادی از هواداران سازمان منافقین در خیابان‌هایی که گفته شده در حوالی شهر کرج قرار دارد، اقدام به حرکت با موتورسیکلت و خودرو کرده‌اند و همین ویدیو با مانور تلویزیون سازمان مجاهدین خلق (منافقین) روبرو شد. ساعاتی پس از انتشار این ویدیو تمامی افرادی که در این کلیپ حضور داشته‌اند، توسط نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شده‌اند.