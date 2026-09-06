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عوامل رژه موتوری مجاهدین خلق بازداشت شدند

تعدادی از هواداران سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در خیابان‌هایی که گفته شده حوالی شهر کرج است، اقدام به حرکت با موتورسیکلت و خودرو کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۷۲
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1988 بازدید
مجاهدین خلق

به گزارش تابناک؛ در ویدئویی که روز گذشته در فضای مجازی انتشار یافت، تعدادی از هواداران سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در خیابان‌هایی که گفته شده حوالی شهر کرج است، اقدام به حرکت با موتورسیکلت و خودرو کرده‌اند.

گفتنی است؛ همه افرادی که در این کلیپ حضور داشته‌اند، توسط نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

 

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مجاهدین خلق رژه موتوری امنیت ملی کرج خبر فوری بازداشت
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