عوامل رژه موتوری مجاهدین خلق بازداشت شدند
تعدادی از هواداران سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در خیابانهایی که گفته شده حوالی شهر کرج است، اقدام به حرکت با موتورسیکلت و خودرو کردهاند.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۷۲| |
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به گزارش تابناک؛ در ویدئویی که روز گذشته در فضای مجازی انتشار یافت، تعدادی از هواداران سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در خیابانهایی که گفته شده حوالی شهر کرج است، اقدام به حرکت با موتورسیکلت و خودرو کردهاند.
گفتنی است؛ همه افرادی که در این کلیپ حضور داشتهاند، توسط نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شدهاند.
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