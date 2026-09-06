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کد خبر: ۱۳۹۳۰۶۶
بازدید: ۲

عکس: برده‌داری مدرن در سایه کلاهبرداری‌های سایبری

داستان «ویند»، روایت تلخ و تکان‌دهنده‌ای از یک شکل مدرن از برده‌داری و قاچاق انسان در جنوب شرق آسیا به‌ویژه فیلیپین است. هزاران نفر با رؤیای یک شغل پردرآمد به فیلیپین کشانده شدند، اما به جای دفاتر اداری، سر از سلول‌های شکنجه درآوردند. این گزارش تحقیقی روایتگر سرنوشت دردناک قربانیانی است که روزانه ۱۶ ساعت مجبور به کلاهبرداری آنلاین بودند؛ کسانی که پس از نجات از چنگال تبهکاران، اکنون در مراکز بازداشت موقت فیلیپین، در انتظار بلیت بازگشت به خانه، با زخمی عمیق از بی‌اعتمادی و تروما دست‌وپنج نرم می‌کنند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل عکس مستند کلاهبرداری‌های سایبری برده داری مدرن قاچاق انسان فیلیپین
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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