آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت

به گزارش تابناک، حسن روحانی این روزها از ضرورت رجوع به مردم برای تصمیم‌گیری درباره ادامه جنگ سخن می‌گوید و تأکید می‌کند هرکس در هر جایگاهی قرار دارد، آن جایگاه را به امانت از مردم گرفته است. اصل شنیدن صدای مردم، محل مناقشه نیست؛ اما آقای روحانی بهتر از هرکس دیگری می‌داند که نمی‌توان یک مسئله پیچیده امنیتی و ملی را با چند جمله ساده به «رفراندوم جنگ» تقلیل داد. سؤال اینجاست که چرا در این روایت، از یک واقعیت مهم خبری نیست: چه کسی جنگ را آغاز کرد؟

ایران جنگ را شروع نکرد که امروز برای «ادامه جنگ» از مردم اجازه بگیرد؛ ایران در برابر حمله آمریکا و اسرائیل وارد دفاع شد. در جریان همین درگیری‌ها، حملات به مراکز و مقامات ارشد ایران صورت گرفت و حتی گزارش‌هایی درباره نگرانی آمریکا از تلاش اسرائیل برای هدف قرار دادن مذاکره‌کنندگان ایرانی در جریان مذاکرات منتشر شد. حالا اگر آقای روحانی از مردم می‌پرسد «می‌خواهید ۲۰ سال دیگر با قدرت‌های بزرگ بجنگیم؟»، سؤال متقابل این است: اگر دشمن به کشور حمله کرد، مذاکره را هدف قرار داد و مسئولان یک کشور را در میانه مسیر مذاکره ترور کرد، آیا دفاع کردن هم نیازمند اجازه مجدد از رفراندوم است؟

آقای روحانی البته حق دارد درباره هزینه‌های جنگ، راه‌های پایان دادن به درگیری و حتی ضرورت مذاکره با مردم سخن بگوید؛ اما این روایت که گویی یک طرف نشسته و تصمیم گرفته «۲۰ سال با قدرت‌های بزرگ بجنگد» و حالا باید از مردم اجازه ادامه آن را بگیرد، صورت مسئله را عوض می‌کند. جنگی که با حمله خارجی آغاز شده، برای طرف مورد حمله ابتدا مسئله «انتخاب جنگ» نیست؛ مسئله دفاع از کشور و تعیین نحوه پایان دادن به جنگ است. اگر قرار است رفراندومی برگزار شود، اول باید سؤال دقیق و صادقانه باشد: «آیا مردم با دفاع از کشور در برابر حمله خارجی موافق‌اند؟» یا اینکه «آیا اجازه می‌دهید کشور تسلیم شود؟» تفاوت این دو سؤال، تفاوت میان تحلیل سیاسی و بازی با کلمات است.

و اما درباره «امانت مردم»؛ آقای روحانی درست می‌گوید که قدرت باید پاسخ‌گو باشد، اما این اصل فقط زمانی معتبر نیست که فرد از مسئولیت اجرایی فاصله گرفته باشد. مردم حق دارند از رئیس‌جمهور سابق هم بپرسند در هشت سال ریاست‌جمهوری‌تان، هرجا تصمیم مهمی گرفتید، چقدر مردم را در جریان گذاشتید و کجا نظر مستقیم آنها را پرسیدید؟ مصداقاً وقتی در مورد افزایش قیمت بنزین و اطلاع مردم از این موضوع در زمان ریاست شما بر دولت سوال شد چه پاسخی دادید؟

امروز هم مردم حق دارند بدانند پایان جنگ چگونه باید رقم بخورد، اما پیش از آن حق دارند واقعیت جنگ را بدون تحریف ببینند. صلح‌طلبی محترم است؛ اما صلح‌طلبی نباید به روایت وارونه از جنگ منجر شود. ایران انتخاب نکرد که مورد حمله قرار بگیرد؛ ایران مجبور شد از خود دفاع کند.