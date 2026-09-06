آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت
به گزارش تابناک، حسن روحانی این روزها از ضرورت رجوع به مردم برای تصمیمگیری درباره ادامه جنگ سخن میگوید و تأکید میکند هرکس در هر جایگاهی قرار دارد، آن جایگاه را به امانت از مردم گرفته است. اصل شنیدن صدای مردم، محل مناقشه نیست؛ اما آقای روحانی بهتر از هرکس دیگری میداند که نمیتوان یک مسئله پیچیده امنیتی و ملی را با چند جمله ساده به «رفراندوم جنگ» تقلیل داد. سؤال اینجاست که چرا در این روایت، از یک واقعیت مهم خبری نیست: چه کسی جنگ را آغاز کرد؟
ایران جنگ را شروع نکرد که امروز برای «ادامه جنگ» از مردم اجازه بگیرد؛ ایران در برابر حمله آمریکا و اسرائیل وارد دفاع شد. در جریان همین درگیریها، حملات به مراکز و مقامات ارشد ایران صورت گرفت و حتی گزارشهایی درباره نگرانی آمریکا از تلاش اسرائیل برای هدف قرار دادن مذاکرهکنندگان ایرانی در جریان مذاکرات منتشر شد. حالا اگر آقای روحانی از مردم میپرسد «میخواهید ۲۰ سال دیگر با قدرتهای بزرگ بجنگیم؟»، سؤال متقابل این است: اگر دشمن به کشور حمله کرد، مذاکره را هدف قرار داد و مسئولان یک کشور را در میانه مسیر مذاکره ترور کرد، آیا دفاع کردن هم نیازمند اجازه مجدد از رفراندوم است؟
آقای روحانی البته حق دارد درباره هزینههای جنگ، راههای پایان دادن به درگیری و حتی ضرورت مذاکره با مردم سخن بگوید؛ اما این روایت که گویی یک طرف نشسته و تصمیم گرفته «۲۰ سال با قدرتهای بزرگ بجنگد» و حالا باید از مردم اجازه ادامه آن را بگیرد، صورت مسئله را عوض میکند. جنگی که با حمله خارجی آغاز شده، برای طرف مورد حمله ابتدا مسئله «انتخاب جنگ» نیست؛ مسئله دفاع از کشور و تعیین نحوه پایان دادن به جنگ است. اگر قرار است رفراندومی برگزار شود، اول باید سؤال دقیق و صادقانه باشد: «آیا مردم با دفاع از کشور در برابر حمله خارجی موافقاند؟» یا اینکه «آیا اجازه میدهید کشور تسلیم شود؟» تفاوت این دو سؤال، تفاوت میان تحلیل سیاسی و بازی با کلمات است.
و اما درباره «امانت مردم»؛ آقای روحانی درست میگوید که قدرت باید پاسخگو باشد، اما این اصل فقط زمانی معتبر نیست که فرد از مسئولیت اجرایی فاصله گرفته باشد. مردم حق دارند از رئیسجمهور سابق هم بپرسند در هشت سال ریاستجمهوریتان، هرجا تصمیم مهمی گرفتید، چقدر مردم را در جریان گذاشتید و کجا نظر مستقیم آنها را پرسیدید؟ مصداقاً وقتی در مورد افزایش قیمت بنزین و اطلاع مردم از این موضوع در زمان ریاست شما بر دولت سوال شد چه پاسخی دادید؟
امروز هم مردم حق دارند بدانند پایان جنگ چگونه باید رقم بخورد، اما پیش از آن حق دارند واقعیت جنگ را بدون تحریف ببینند. صلحطلبی محترم است؛ اما صلحطلبی نباید به روایت وارونه از جنگ منجر شود. ایران انتخاب نکرد که مورد حمله قرار بگیرد؛ ایران مجبور شد از خود دفاع کند.
رای مثبت و منفی به دیدگاه مخاطبان، نظر عموم مردم نیست. لشگر سیابری فریدون را از توده مردم جدا کنید!
ریشه همه این تحریم ها و به حاشیه رفتن ایران در دولت احمدی نژاد و جلیلی هست
یازده تن اورانیوم رو که دادی از مردم نظر پرسیدی؟!
اون زمان که برجام رو به ملت قالب کردی از مردم نظر پرسیدی؟!!!
سکههای بیزبون رو ریختی تو جیب ظریف، از مردم نظر پرسیدی؟!
بنزین رو میخواستی گرون کنی از مردم نظر پرسیدی؟!
سال ۹۹ که بورس رو شخم زدی و جیب مردم رو خالی کردی از مردم نظر پرسیدی؟!
واقعا پاسخت فوق العاده بود
سال 1392 به ایران حمله کرده بودند
نه می خوای بجنگی نه می خوای صلح کنی
پس بگو می خوای چیکار کنی؟
باید نظر اکثریت مردم هم پرسیده شود
شما در خانواده خودت به نظر اکثریت عمل میکنی؟ بچه ده ساله میتونه نظر عاقلانه بده؟
این حرفها مصرف خارجی دارد؛ پیام مستقیمی است به کاخ سفید که اگر شریک ایرانی میخواهی من هستم.
برنامهات اگر روی کار آوردن دولت وابسته بود روی من حساب کن.
پ.ن: لازم به ذکر است حسن روحانی در سخنان اخیر خود سخنانی را بر زبان آورد که بیش از همه باید آن را تدارک یک جریان خاص برای تحمیل جنگ جدید بر کشور ارزیابی کرد.
صدای مردمی که نزدیک به یک میلیون امضا برای محاکمه حسن روحانی جمع کردند و اقدامی ندیدند.
صدای مردمی که هنوز دارند تاوان تصمیمات دولت روحانی را در اقتصاد و معیشت و امنیت میبینند و از محاکمه نشدنش ناراحت هستتد.
اما مسئله دوم مهمترست.
مدتیست حمله به صداوسیما توسط
یک جریان سیاسی که تلاش میکند اصلِ اعتبار رسانه رسمی جمهوری اسلامی را بزند، شدت گرفتهست.
نقد صداوسیما لازمست اما بین اصلاح رسانه ملی و بیاعتبارسازی اصل رسانه ملی فاصله زیادی وجود دارد.
در جنگ شناختی، یکی از اولین اهداف، زدن مرجعیت رسانهای حاکمیتست.
وقتی رسانه رسمی از اعتبار ساقط شد، خلا ایجادشده را چه کسی پر میکند؟
شبکههای معاند.
آن وقت دیگر لازم نیست رسانه رسمی را تعطیل کنند؛ کافیست مردم را متقاعد کنند که هرچه این رسانه میگوید دروغی بیش تیست و هرچه رسانه رقیب میگوید حقیقتست.