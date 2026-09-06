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آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت

در ارتباط با سخنان روحانی و انتقاد از ادامه جنگ و ضرورت برگزاری رفراندوم در این ارتباط، یک سؤال مهم وجود دارد؛ قرار است درباره چه چیزی از مردم سؤال کنیم؟
کد خبر: ۱۳۹۳۰۶۰
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2324 بازدید
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۴۰

آقای روحانی! قبل از رفراندوم بگویید چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید مردم را برای «دفاع» به رفراندوم گذاشت

به گزارش تابناک، حسن روحانی این روزها از ضرورت رجوع به مردم برای تصمیم‌گیری درباره ادامه جنگ سخن می‌گوید و تأکید می‌کند هرکس در هر جایگاهی قرار دارد، آن جایگاه را به امانت از مردم گرفته است. اصل شنیدن صدای مردم، محل مناقشه نیست؛ اما آقای روحانی بهتر از هرکس دیگری می‌داند که نمی‌توان یک مسئله پیچیده امنیتی و ملی را با چند جمله ساده به «رفراندوم جنگ» تقلیل داد. سؤال اینجاست که چرا در این روایت، از یک واقعیت مهم خبری نیست: چه کسی جنگ را آغاز کرد؟

ایران جنگ را شروع نکرد که امروز برای «ادامه جنگ» از مردم اجازه بگیرد؛ ایران در برابر حمله آمریکا و اسرائیل وارد دفاع شد. در جریان همین درگیری‌ها، حملات به مراکز و مقامات ارشد ایران صورت گرفت و حتی گزارش‌هایی درباره نگرانی آمریکا از تلاش اسرائیل برای هدف قرار دادن مذاکره‌کنندگان ایرانی در جریان مذاکرات منتشر شد. حالا اگر آقای روحانی از مردم می‌پرسد «می‌خواهید ۲۰ سال دیگر با قدرت‌های بزرگ بجنگیم؟»، سؤال متقابل این است: اگر دشمن به کشور حمله کرد، مذاکره را هدف قرار داد و مسئولان یک کشور را در میانه مسیر مذاکره ترور کرد، آیا دفاع کردن هم نیازمند اجازه مجدد از رفراندوم است؟

آقای روحانی البته حق دارد درباره هزینه‌های جنگ، راه‌های پایان دادن به درگیری و حتی ضرورت مذاکره با مردم سخن بگوید؛ اما این روایت که گویی یک طرف نشسته و تصمیم گرفته «۲۰ سال با قدرت‌های بزرگ بجنگد» و حالا باید از مردم اجازه ادامه آن را بگیرد، صورت مسئله را عوض می‌کند. جنگی که با حمله خارجی آغاز شده، برای طرف مورد حمله ابتدا مسئله «انتخاب جنگ» نیست؛ مسئله دفاع از کشور و تعیین نحوه پایان دادن به جنگ است. اگر قرار است رفراندومی برگزار شود، اول باید سؤال دقیق و صادقانه باشد: «آیا مردم با دفاع از کشور در برابر حمله خارجی موافق‌اند؟» یا اینکه «آیا اجازه می‌دهید کشور تسلیم شود؟» تفاوت این دو سؤال، تفاوت میان تحلیل سیاسی و بازی با کلمات است.

و اما درباره «امانت مردم»؛ آقای روحانی درست می‌گوید که قدرت باید پاسخ‌گو باشد، اما این اصل فقط زمانی معتبر نیست که فرد از مسئولیت اجرایی فاصله گرفته باشد. مردم حق دارند از رئیس‌جمهور سابق هم بپرسند در هشت سال ریاست‌جمهوری‌تان، هرجا تصمیم مهمی گرفتید، چقدر مردم را در جریان گذاشتید و کجا نظر مستقیم آنها را پرسیدید؟ مصداقاً وقتی در مورد افزایش قیمت بنزین و اطلاع مردم از این موضوع در زمان ریاست شما بر دولت سوال شد چه پاسخی دادید؟

امروز هم مردم حق دارند بدانند پایان جنگ چگونه باید رقم بخورد، اما پیش از آن حق دارند واقعیت جنگ را بدون تحریف ببینند. صلح‌طلبی محترم است؛ اما صلح‌طلبی نباید به روایت وارونه از جنگ منجر شود. ایران انتخاب نکرد که مورد حمله قرار بگیرد؛ ایران مجبور شد از خود دفاع کند.

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حسن روحانی رفراندوم جنگ ایران و آمریکا مردم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
61
35
پاسخ
احسنت به تابناک بابت روشنگری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
جنگ با عراق را هم عراق شروع کرد ولی بدلیل شدت صدمات وارده به ایران طی هشت سال و عدم امکان تداوم آن قطعنامه تنظیم و پذیرفته شد . پس شروع کننده جنگ هر که باشد باید بررسی و تحلیل شود که تداوم آن بنفع ایران و جمهوری اسلامی است یا خاتمه آن
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
مگه الان ترامپ پیشنهاد صلحی رو میز گذاشته که می گویید دفاع نکنیم؟ حتما با دادن کل نفت ایران به امریکا و گذاشتن یک دلسی رودریگرز می خواهید صلح بر قرار شود؟ حالا سوال اصلی این است که دلسی رودریگرز وطنی کیست؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
77
37
پاسخ
آقای روحانی انقدر مردم نکنید شما دلارو ۱۰ برابر کردید ظاهرا آقای پزشکیان هم که از گروه شماست همین هدف رو داره منظور شما کدوم مردمه؟ این حرفها که نیاز به لباس روحانیت نداره حداقل اون لباس رو کنار بذارید چون هیچ بوی از دین و قرآن و روحانیت نداره این حرفها.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
چرا بقیه با نظر شما مخالفن و این همه منفی گرفتی؟ کمی تفکر
کوروش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
همتون یکی هستید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
سخنان دکتر حسن روحانی در مورد صدا و سیما را باید با طلا نوشت.
خادمی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
آقای ناشناس 12:16
رای مثبت و منفی به دیدگاه مخاطبان، نظر عموم مردم نیست. لشگر سیابری فریدون را از توده مردم جدا کنید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
70
34
پاسخ
به پیشنهاد روحانی رفراندوم برگزار کنید! ولی نه برای ادامه یا پایان جنگ، برای محاکمه کردن روحانی.
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
اگر از روحانی حمایت شد چی ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
روحانی و سایر روسای جمهور قبلی را چه مرجعی تایید و به مردم معرفی کرد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
59
30
پاسخ
بیشترین مشکلات کشور در دولت های امثال ایشان بوده و هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
منظورت دولت احمدی نژاد هست
ریشه همه این تحریم ها و به حاشیه رفتن ایران در دولت احمدی نژاد و جلیلی هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
پس عجب نامزد ریاست جمهوری اشتباهی را تایید و به مردم معرفی کردند . ریشه یابی کنید مشکل کجاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
25
31
پاسخ
روحانی گفته برای ادامهٔ جنگ باید نظر مردم رو بپرسیم!!!!

یازده تن اورانیوم رو که دادی از مردم نظر پرسیدی؟!

اون زمان که برجام رو به ملت قالب کردی از مردم نظر پرسیدی؟!!!

سکه‌های بی‌زبون رو ریختی تو جیب ظریف، از مردم نظر پرسیدی؟!

بنزین رو می‌خواستی گرون کنی از مردم نظر پرسیدی؟!

سال ۹۹ که بورس رو شخم زدی و جیب مردم رو خالی کردی از مردم نظر پرسیدی؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
دقیقا. خیلی وقیح هستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
ايول
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تا ابد حق
واقعا پاسخت فوق العاده بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
برجام نبود به جای حمله سال 1404
سال 1392 به ایران حمله کرده بودند
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
17
31
پاسخ
خوب داره راست میگه تا ابد که نمیتوانیم تحریم و محاصره ودر جنگ باشیم تها راه نجات هم روحانی و ظریف هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
خخخخ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
پایدارچی ها
نه می خوای بجنگی نه می خوای صلح کنی
پس بگو می خوای چیکار کنی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
3
11
پاسخ
الیگارشی ها نامرد عده ای رو فریب دادید و ولی دنیا اینجوری نمیمونه‌بالاخره روز تاوان دادن شما الیگارشی ها هم میرسه.
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
9
32
پاسخ
بهرحال نباید یک عده قلیل برای اکثر مردم تصمیم بگیرند
باید نظر اکثریت مردم هم پرسیده شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
اگر اکثریت نتوانست تعقل کنه چی؟ هرچی شد مهم نیست؟
شما در خانواده خودت به نظر اکثریت عمل میکنی؟ بچه ده ساله میتونه نظر عاقلانه بده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
17
22
پاسخ
مخاطب این حرف‌ها نه مردم ایران هستند نه مسئولینش.
این حرف‌ها مصرف خارجی دارد؛ پیام مستقیمی است به کاخ سفید که اگر شریک ایرانی می‌خواهی من هستم.
برنامه‌ات اگر روی کار آوردن دولت وابسته بود روی من حساب کن.
پ.ن: لازم به ذکر است حسن روحانی در سخنان اخیر خود سخنانی را بر زبان آورد که بیش از همه باید آن را تدارک یک جریان خاص برای تحمیل جنگ جدید بر کشور ارزیابی کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
دقیقا. اعلام اینکه من رودریگزم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
29
15
پاسخ
بله، ما هم معتقدیم صدای مردم شنیده نشد؛ اما کدام صدای مردم؟

صدای مردمی که نزدیک به یک میلیون امضا برای محاکمه حسن روحانی جمع کردند و اقدامی ندیدند.

صدای مردمی که هنوز دارند تاوان تصمیمات دولت روحانی را در اقتصاد و معیشت و امنیت می‌بینند و از محاکمه نشدنش ناراحت هستتد.

اما مسئله دوم مهمترست.

مدتی‌ست حمله به صداوسیما توسط
یک جریان سیاسی که تلاش میکند اصلِ اعتبار رسانه رسمی جمهوری اسلامی را بزند، شدت گرفته‌ست.

نقد صداوسیما لازم‌ست اما بین اصلاح رسانه ملی و بی‌اعتبارسازی اصل رسانه ملی فاصله زیادی وجود دارد.

در جنگ شناختی، یکی از اولین اهداف، زدن مرجعیت رسانه‌ای حاکمیت‌ست.

وقتی رسانه رسمی از اعتبار ساقط شد، خلا ایجادشده را چه کسی پر میکند؟
شبکه‌های معاند.

آن‌ وقت دیگر لازم نیست رسانه رسمی را تعطیل کنند؛ کافی‌ست مردم را متقاعد کنند که هرچه این رسانه میگوید دروغی بیش تیست و هرچه رسانه رقیب میگوید حقیقت‌ست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
مگر احمدی نژاد ک 8 سال تباهی برای کشور داشت و هرچه ضربه خوردیم در آن دوران بود محاکمه شد؟
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