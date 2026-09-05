محمود سریع القلم استاد روابط بین الملل پیش بینی کرد دونالد ترامپ پس از 17 آبان 1405 و انتخابات کنگره آمریکا، چه جمهوری خواهان ببرند و چه ببازند، فرمان حمله به ایران خواهد داد و پیش از آن بعید است آمریکا دست به حمله گسترده به ایران بزند. سریع القلم یادآور شد که نمایندگان جدید کنگره 20 ژانویهٔ 2027 معادل 30 دی 1405 مستقر خواهند شد و حتی در صورت شکست جمهوری خواهان در این حد فاصل ترامپ دستش برای حملات به ایران باز است. توضیحات سریع القلم را می‌بینید و می‌شنوید.