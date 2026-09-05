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تصاویر هدف قرار دادن سه نفتکش توسط سپاه
فرمانده نیروی دریایی سپاه اعلام کرد، صبح امروز ارتش تروریست و متجاوز امریکایی در یک اقدام وحشیانه و از سر استیصال در بستهبودن تنگه هرمز به سه فروند نفتکش ایرانی حمله کرد که خساراتی را به بار آورد. رزمندگان نیروی دریایی سپاه در پاسخ سه فروند نفتکش در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز و سه فروند شناور وابسته به امریکای کودککش را در مناطق دیگر مورد هدف قرار دادند. نیروی دریایی سپاه درپی این اقدام به تمامی شناورهای حاضر در خلیج فارس و نزدیک تنگه هرمز اعلام میکند: فریب ارتش تروریست آمریکا را نخورده و از هرگونه تحرک مشکوک به منظور عبور از آبراه های غیر مجاز اجتناب نمایید؛ در غیر این صورت مورد هدف قرار خواهید گرفت. و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم @Farsna
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