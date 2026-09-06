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شاه پلو؛ غذایی متفاوت و خوش‌عطر برای مهمانی‌ها

شاه پلو یکی از غذاهای اصیل و مجلسی ایرانی است که با برنج، مرغ، میوه‌های خشک و ادویه‌های معطر تهیه می شود. در این مطلب طرز تهیه مرحله به مرحله این پلوی خوش عطر را می‌خوانید.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۴۵
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شاه پلو

به گزارش تابناک، در این گزارش، شیوه تهیه و پخت غذای مجلسی و اصیل ایرانی به نام شاه پلو با ترکیب برنج، مرغ، میوه‌های خشک و ادویه‌های معطر ارایه می‌شود. این پلوی رنگارنگ و خوش طعم، گزینه‌ای عالی برای مهمانی‌ها و مناسبت‌های خاص است.

مواد لازم شاه پلو برای ۴ تا ۶ نفر

 برنج ۴ پیمانه
 مرغ (ران یا سینه) ۳۵۰ گرم
 پیاز متوسط ۶ عدد (خلالی شده)
 پیاز ۲ عدد (رنده شده)
 جوز هندی ۱ قاشق چای خوری
 قیصی (برگه زردآلو) ۱۲۰ گرم
 آلو ۱۲۰ گرم
 کشمش پلویی ۱۰۰ گرم
 زردچوبه ۱ قاشق چای خوری
 پودر تخم گشنیز ۱ قاشق چای خوری
 فلفل سیاه ۱ قاشق مرباخوری
 پاپریکا ۱ قاشق مرباخوری
 نمک ۱ قاشق چای خوری
 زعفران دم کرده غلیظ ۳ قاشق غذاخوری
 ماست ۴ قاشق غذاخوری
 گلاب ۱ قاشق مرباخوری
 زرده تخم مرغ ۲ عدد
 روغن ۳ قاشق غذاخوری

طرز تهیه شاه پلو مجلسی

مرحله اول: آماده سازی میوه‌های خشک

قیصی، آلو و کشمش را بشویید و در آب ولرم خیس کنید تا نرم شوند (حدود ۳۰ دقیقه). سپس آب آنها را خالی کنید و در صورت تمایل، آلو‌ها را هسته بگیرید.

مرحله دوم: آماده سازی و پخت مرغ

مرغ را به قطعات مناسب برش بزنید. پیاز‌های رنده شده را با مرغ، نمک، زردچوبه و فلفل سیاه مخلوط کنید و اجازه دهید ۳۰ دقیقه مزه دار شود. در قابلمه‌ای، روغن بریزید و مرغ را تفت دهید تا تغییر رنگ دهد. سپس یک لیوان آب جوش اضافه کنید و اجازه دهید مرغ با حرارت ملایم بپزد تا کاملاً نرم شود. پس از پخت، مرغ را از استخوان جدا کرده و ریش ریش کنید. آب مرغ را برای لایه‌های برنج نگه دارید.

مرحله سوم: تفت دادن پیاز و ادویه

۶ عدد پیاز خلالی شده را در مقداری روغن تفت دهید تا طلایی و کاراملی شود. جوز هندی، پودر تخم گشنیز، پاپریکا و زردچوبه را اضافه کرده و چند دقیقه تفت دهید تا عطر ادویه‌ها بلند شود.

مرحله چهارم: اضافه کردن میوه‌های خشک و مرغ

قیصی، آلو و کشمش خیس خورده را به پیاز و ادویه اضافه کنید و چند دقیقه تفت دهید. سپس مرغ ریش ریش شده را به مواد اضافه کرده و مخلوط کنید. گلاب و زعفران را نیز بیفزایید. مواد را از روی حرارت بردارید.

مرحله پنجم: پخت برنج و تهیه مایه زعفرانی

برنج را با آب و نمک خیس کنید (حداقل ۲ ساعت). سپس در آب جوش بریزید و تا نیم پز شدن بپزید. آبکش کنید.

در یک کاسه، ماست، زرده تخم مرغ و ۲ قاشق غذاخوری زعفران دم کرده را با هم مخلوط کنید. مقداری از این مخلوط را با برنج ترکیب کنید.

مرحله ششم: لایه چینی در قابلمه

کف قابلمه را با روغن چرب کنید. یک لایه برنج (مخلوط با مایه ماست و زعفران) بریزید. سپس مقداری از مخلوط مرغ و میوه‌های خشک روی آن پخش کنید. این کار را تا اتمام مواد تکرار کنید و لایه آخر برنج باشد. روی آن را با باقیمانده مایه ماست و زعفران تزیین کنید.

مرحله هفتم: دم کردن

دم کنی را روی قابلمه بگذارید و با حرارت ملایم به مدت ۴۵ دقیقه تا یک ساعت به برنج زمان دهید تا کاملاً دم بکشد.

مرحله هشتم: سرو

شاه پلو را در دیس بکشید و با خلال بادام، پسته، زرشک تفت داده و برگه‌های قیصی و آلو تزیین کنید.


نکات طلایی

- میوه‌های خشک را بیش از حد خیس نکنید تا طعم خود را از دست ندهند.

- برای طعم بهتر، از زعفران دم کرده غلیظ و باکیفیت استفاده کنید.

- در صورت تمایل، می‌توانید کمی خلال بادام و پسته نیز در لایه‌های برنج بپاشید.

- این غذا با ترشی، ماست و سالاد شیرازی سرو می‌شود.

منبع: دلگرم

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غذای ایرانی شاه پلو خبر فوری میوه ای خشک
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