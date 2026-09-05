انفجار مهیب تانکر سوخت در محور سنندج با ۱۱ کشته + جزئیات

فرماندار سنندج با تشریح جزئیات حادثه انفجار تانکر حامل سوخت در پلیس‌راه سنندج–همدان گفت: این حادثه که عصر امروز بر اثر نقص فنی و تصادف یک تانکر حامل سوخت رخ داد، تاکنون ۱۱ کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشته و با حضور به‌موقع نیروهای امدادی، آتش‌سوزی مهار و مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.

«غریب سجادی» فرماندار سنندج، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، درباره حادثه انفجار تانکر حامل سوخت در محدوده پلیس‌راه سنندج–همدان اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۷:۳۰ امروز گزارشی مبنی بر وقوع حادثه برای یک تانکر حامل سوخت که از سمت همدان به مقصد مریوان در حرکت بود، دریافت شد.

وی افزود: این تانکر به دلیل نقص فنی دچار حادثه شد و با توجه به ماهیت محموله، پس از تصادف منفجر شد که در پی آن تعدادی از خودروهای عبوری نیز گرفتار حریق شدند.

فرماندار سنندج با بیان اینکه این حادثه خسارات جانی سنگینی به همراه داشته است، گفت: متأسفانه تاکنون حدود ۱۱ نفر از هموطنان جان خود را در این حادثه از دست داده‌اند و ۶ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

وی درباره وضعیت مصدومان خاطرنشان کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، حال عمومی مصدومان این حادثه مطلوب گزارش شده و اقدامات درمانی برای آنان در حال انجام است.

سجادی همچنین از حضور سریع دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در محل حادثه خبر داد و گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران از جمله آتش‌نشانی، اورژانس، شهرداری و سایر نهادهای امدادی در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق، امدادرسانی و مدیریت صحنه را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حادثه تحت کنترل درآمده، عملیات اطفای حریق به پایان رسیده و مصدومان نیز برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

فرماندار سنندج تأکید کرد: بررسی دقیق ابعاد حادثه و علت وقوع آن از سوی مراجع ذی‌ربط در دست انجام است و جزئیات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

امدادرسانی فوری به مصدومان

«بابک هدایی»، رئیس اورژانس استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، ضمن تسلیت به مردم استان، جزئیات حادثه انفجار تانکر حامل سوخت در محور سنندج–همدان را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: پس از اعلام وقوع یک حادثه رانندگی در مقابل پلیس‌راه سنندج از سوی مرکز ارتباطات اورژانس، بلافاصله کدهای عملیاتی و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند تا اقدامات لازم برای امدادرسانی و مدیریت حادثه انجام شود.

رئیس اورژانس استان کردستان افزود: بر اساس آخرین آمار موجود، این حادثه متأسفانه تاکنون ۱۱ فوتی و ۶ مجروح بر جای گذاشته است.

وی با اشاره به حضور گسترده دستگاه‌های امدادی و اجرایی در محل حادثه تصریح کرد: از نخستین لحظات وقوع حادثه، تمامی ارگان‌های خدمات‌رسان، نیروهای امدادی و مسئولان استانی و شهرستانی در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی و مدیریت صحنه حادثه را در دستور کار قرار دادند.

هدایی خاطرنشان کرد: مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند و روند امدادرسانی با هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول انجام گرفت.

وی تأکید کرد: عملیات جمع‌بندی و پاکسازی محل حادثه در حال انجام است و دستگاه‌های مسئول همچنان در محل حضور دارند تا شرایط به حالت عادی بازگردد.

رئیس اورژانس استان کردستان با اعلام آخرین آمار حادثه انفجار تانکر حامل سوخت در محدوده پلیس‌راه سنندج–همدان گفت: این حادثه تاکنون ۱۱ فوتی و ۶ مجروح بر جای گذاشته و تمامی ظرفیت‌های امدادی استان از نخستین دقایق وقوع حادثه برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.