خبر مهم عارف درباره افزایش مبلغ کالابرگ

محمدرضا عارف: دشمن همزمان با جنگ اقتصادی، سرمایه اجتماعی نظام را نیز هدف گرفته است؛ حفظ این سرمایه برای ما یک ضرورت و به‌نوعی «جهاد اکبر» است.

به گزارش تابناک؛ محمدرضا عارف در دومین جشنواره توانمندسازی و کارآفرینی علوی و آیین شکرانه راه‌اندازی ۱۵۰ هزار طرح اشتغال، با اشاره به شکست توطئه‌های مختلف نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظام سلطه به سرکردگی آمریکا برای تسلیم یا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، گفت: راهبرد ایران در دهه‌های اخیر براساس نگاه رهبر شهید انقلاب، استفاده حداکثری از فناوری‌های پیشرفته برای تأمین نیاز‌های کشور و مردم منطقه بوده است و امروز دنیا متوجه شده «چماق هسته‌ای» دروغی بیش نبود که رژیم صهیونیستی مطرح کرد و حنای آنان دیگر رنگی ندارد.

وی ادامه داد: دشمن پس از شکست توطئه‌های خود به رویارویی نظامی مستقیم با ایران روی آورد و تصور می‌کرد مردم به نفع آنها به میدان می‌آیند، اما مردم در جنگ ۱۲ روزه بار دیگر اشتباه بودن محاسبات غرب را اثبات کردند، در برابر دشمن ایستادند و در نهایت دشمن مجبور شد تقاضای آتش‌بس کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: با این‌حال، دشمن از راهبرد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران دست نکشید و با الگوبرداری از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به دنبال اجرای نوعی کودتای سیاسی ـ نظامی بود. حوادث دی‌ماه هزینه سنگینی به کشور تحمیل کرد و بیش از سه هزار جوان از هر دو طرف، چه کسانی که برای دفاع از نظام وارد میدان شدند و چه کسانی که بدون آنکه متوجه باشند به نمایندگی از نظام سلطه عمل کردند، جان باختند.

عارف گفت: چنین حوادثی برای نظامی که پشتوانه مردمی نداشته باشد، کمرشکن است، اما با اتخاذ تدابیری از جمله برگزاری مراسم برای همه جان‌باختگان از سوی دولت و حاکمیت، شهید اعلام کردن همه آنان به‌جز تعداد محدودی و انتشار فهرست جان‌باختگان، توطئه دشمن شکست خورد.

وی با اشاره به آمادگی دولت برای مقابله با جنگی تمام‌عیار تصریح کرد: با شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی در روز نخست جنگ رمضان، بزرگ‌ترین ضربه به نظام و ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی و آزادگان جهان وارد شد، اما جامعه بار دیگر ظرفیت فوق‌العاده خود را نشان داد و به برکت خون شهدا، «جبهه خیابان» به‌صورت خودجوش شکل گرفت و مردم حدود ۱۹۰ شب است که در حمایت از نظام و کشور در خیابان‌ها حضور دارند.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: دشمن تصور می‌کرد مانند کودتای ۲۸ مرداد می‌تواند با استفاده از تعدادی اوباش دون‌پایه به اهداف خود برسد، اما این محاسبه نیز غلط بود و سرمایه اجتماعی ارزشمندی به نفع نظام به میدان آمد.

عارف با بیان اینکه دشمن از دستیابی به اهداف خود در جنگ نظامی ناامید شده و اکنون در جبهه اقتصادی و اجتماعی فعال است، تصریح کرد: ما اعتراف می‌کنیم که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستیم، اما در برابر تحریم‌های ظالمانه مقاومت می‌کنیم و مقاوم‌سازی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را پیش برده‌ایم. از مشکلات تورم و گرانی اطلاع داریم و در کنترل تورم موفق نبوده‌ایم، اما ناامید نیستیم و مطمئن هستیم با همراهی مردم، مشکلات قابل حل است.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ سرمایه اجتماعی در شرایط کنونی افزود: دشمن در کنار جنگ اقتصادی، سرمایه اجتماعی نظام را نیز هدف قرار داده است؛ بنابراین حفظ سرمایه اجتماعی یک ضرورت و به‌نوعی «جهاد اکبر» است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه دولت چهاردهم از ابتدای آغاز به کار با شرایط جنگی مواجه بوده است، اظهار کرد: در این شرایط از تأمین معیشت مردم غافل نبوده‌ایم که یکی از نمونه‌های آن اجرای سیاست کالابرگ الکترونیکی است. قرار بود متناسب با افزایش قیمت اجناس، مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد و ما دِین خود را فراموش نکرده‌ایم. رئیس‌جمهوری و من چندبار بابت این مسئله از مردم عذرخواهی کرده‌ایم و امیدواریم در هفته‌های آینده این هدف را محقق کنیم.

عارف ادامه داد: معتقدیم وارد جنگ اقتصادی شده‌ایم. تصور دشمن این است که با تحریم و محاصره می‌تواند پرونده جمهوری اسلامی ایران را ببندد و نظام را به زانو درآورد، اما ما مرز‌های جدید آبی، خاکی و ریلی به اندازه کافی داریم و نگران نیستیم. دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد برنامه دارد و مطمئن هستیم دشمن در این جبهه نیز شکست خواهد خورد، زیرا ابزاری جز تحریم‌های خشن و ظالمانه‌ای که پیش‌تر نیز اجرا کرده، در اختیار ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت‌هایی که کشور در دو جنگ اخیر از خود نشان داد، گفت: توان کشور در بخش اقتصادی نیز در این دو جنگ به اثبات رسید. بخش خصوصی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دادند و در کمک به دولت و کشور نمره قبولی گرفتند. مردم نیز با کنترل میزان خرید خود با دولت همراهی کردند و فروشگاه‌ها پر از کالا بود.

منبع: خبرآنلاین