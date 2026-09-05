گلوگاه واقعی تامین برق هوش مصنوعی کجاست؟

رشد سریع هوش مصنوعی، مراکز داده را به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان جدید برق تبدیل کرده است؛ اما مسئله فقط میزان انرژی مصرفی نیست. یکی از گلوگاه‌های اصلی، کمبود ترانسفورماتورهای بزرگ و تخصصی است؛ تجهیزاتی که برای اتصال مراکز داده به شبکه برق و تنظیم ولتاژ ضروری‌اند. افزایش شدید تقاضا، محدودیت تولید، وابستگی به واردات و رشد قیمت مواد اولیه باعث شده زمان تحویل برخی ترانسفورماتورها به چند سال برسد و هزینه آن‌ها نیز به‌شدت افزایش پیدا کند. در کنار این مسئله، شرکت‌های فناوری برای پروژه‌هایی که هنوز ساخته نشده‌اند نیز از قبل ظرفیت برق رزرو می‌کنند؛ موضوعی که نوعی «ازدحام کاذب» در شبکه ایجاد کرده است. از سوی دیگر، توسعه مراکز داده فقط به برق محدود نمی‌شود و نیاز گسترده به زمین و آب برای خنک‌سازی نیز فشار بیشتری بر منابع وارد می‌کند. با ادامه رشد هوش مصنوعی، این پرسش جدی‌تر می‌شود که زیرساخت‌های فعلی تا چه اندازه توان پاسخ‌گویی به این تقاضا را دارند و در صورت تشدید کمبود منابع، اولویت با مراکز داده خواهد بود یا مصرف‌کنندگان عادی. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با مشکلات مراکز داده هوش مصنوعی بیشتر آشنا شوید