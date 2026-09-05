عکس: افتتاح مجتمع آموزشی و فرهنگی سپهبد شهید محمد باقری

دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه، 14 شهریور 1405 به همراه وزیر آموزش و پرورش، وزیر نیرو، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده کل فراجا، در آیین افتتاح و بهره‌برداری از مجتمع آموزشی و فرهنگی سپهبد شهید محمد باقری (نخستین دبیرستان شبانه‌روزی هوشمند پلیس) حضور یافت.