عکس: افتتاح مجتمع آموزشی و فرهنگی سپهبد شهید محمد باقری
دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه، 14 شهریور 1405 به همراه وزیر آموزش و پرورش، وزیر نیرو، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده کل فراجا، در آیین افتتاح و بهرهبرداری از مجتمع آموزشی و فرهنگی سپهبد شهید محمد باقری (نخستین دبیرستان شبانهروزی هوشمند پلیس) حضور یافت.
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