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کد خبر: ۱۳۹۲۹۹۶
بازدید: ۳۸۸

عکس: افتتاح مجتمع آموزشی و فرهنگی سپهبد شهید محمد باقری

دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه، 14 شهریور 1405 به همراه وزیر آموزش و پرورش، وزیر نیرو، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده کل فراجا، در آیین افتتاح و بهره‌برداری از مجتمع آموزشی و فرهنگی سپهبد شهید محمد باقری (نخستین دبیرستان شبانه‌روزی هوشمند پلیس) حضور یافت.

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برچسب‌ها:
عکس خبری دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور سپهبد شهید محمد باقری پلیس دبیرستان شبانه‌روزی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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