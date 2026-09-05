ماجرای درگیری نظامیان ناو آبراهام لینکلن در تایلند
به گزارش تابناک؛ پلیس تایلند پس از گزارش شهروندان مبنی بر وقوع درگیری فیزیکی میان دو نظامی آمریکایی در مقابل یکی از بارهای شهر پاتایا، برای مداخله و آرامسازی وضعیت به محل اعزام شد.
به گزارش «اماسناو»، این دو نظامی از خدمه ناو «آبراهام لینکلن» بودند و حدود ساعت یک و نیم بامداد، در نزدیکی خیابان «واکینگ استریت» پاتایا با یکدیگر درگیر شدند.
«آنک سراتونگیو»، رئیس پلیس پاتایا، این حادثه را «جزئی» توصیف کرد، اما گفت هر دو نظامی مست بودند و شهروند تایلندی که با پلیس تماس گرفته بود، نگران بود درگیری بدون مداخله نیروهای امنیتی تشدید شود.
پس از حضور پلیس تایلند و اعضای گروه رابط ساحلی ناو، دو نظامی آمریکایی به مرکز عملیات مشترک نیروی دریایی آمریکا و مقامهای محلی تایلند در «هارد راک کافه» پاتایا منتقل شدند و سپس به ناو بازگردانده شدند.
رئیس پلیس پاتایا گفت در نشست روزانه مقامهای نیروی دریایی آمریکا و مسئولان تایلندی برای بررسی مسائل امنیتی، مقامهای آمریکایی اعلام کردند این دو نظامی تا پایان حضور ناو در بندر اجازه خروج از کشتی را نخواهند داشت.
مقامهای نیروی دریایی آمریکا در واشنگتن، ژاپن و تایلند تاکنون درباره این حادثه اظهارنظری نکردهاند.
سراتونگیو همچنین گفت پلیس تایلند تنها در صورتی یک نظامی آمریکایی را بازداشت میکند که حادثهای برای یک شهروند تایلندی رخ دهد یا نظامی آمریکایی قوانین این کشور را نقض کند.
وی افزود این موضوع را به مقامهای نیروی دریایی آمریکا یادآوری کرده و اطمینان دارد خدمه ناو درباره پیامدهای اقدامات خود توجیه شدهاند.
این درگیری در شرایطی رخ داده که حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی مستقر در ناو آبراهام لینکلن، پس از بیش از ۹ ماه مأموریت، برای نخستین بار فرصت استراحت و حضور در یک بندر را پیدا کردهاند.
خدمه این ناو از زمان آغاز جنگ علیه ایران در ماه فوریه درگیر عملیات رزمی فشرده بودهاند. شرایط زندگی روی ناو نیز پس از آنکه شماری از اعضای خانواده نظامیان درباره کمبود مواد غذایی و تجهیزات، کاهش روحیه و خستگی شدید جسمی خدمه صحبت کردند، مورد توجه قرار گرفته است.
در همین حال، پلیس تایلند برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از حضور گسترده نظامیان آمریکایی، گشتهای اضافی را در شش نقطه راهبردی پاتایا مستقر کرده است.
ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» قرار است روز یکشنبه تایلند را ترک کرده و به بندر اصلی خود در سندیگو بازگردد.
منبع:فارس