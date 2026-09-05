تصاویر اقدام موذیانه امارات برای ایجاد قحطی مصنوعی در ایران

امارات متحده عربی نزدیک‌ترین کشور منطقه به اسرائیل، به لنج‌های ایرانی اجازه بارگیری نمی‌دهد تا بدین شکل در راستای کاهش کالا و قحطی مصنوعی در ایران یار کمکی آمریکا شود. این ویدیو که دومین ویدیو از این دست طی روزهای اخیر است و نشانه اصرار امارات برای ضربه اقتصادی شدید به ایران است را در تابناک می‌بینید.