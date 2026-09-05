En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 910
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۲۹۷۷
کد خبر:۱۳۹۲۹۷۷
1798 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

تصاویر اقدام موذیانه امارات برای ایجاد قحطی مصنوعی در ایران

امارات متحده عربی نزدیک‌ترین کشور منطقه به اسرائیل، به لنج‌های ایرانی اجازه بارگیری نمی‌دهد تا بدین شکل در راستای کاهش کالا و قحطی مصنوعی در ایران یار کمکی آمریکا شود. این ویدیو که دومین ویدیو از این دست طی روزهای اخیر است و نشانه اصرار امارات برای ضربه اقتصادی شدید به ایران است را در تابناک می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر امارات متحده عربی لنج های ایرانی حمل بار از امارات ویدیو ایران و امارات جنگ اقتصادی
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
13
21
پاسخ
برج خلیفه بیاد پایین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
10
6
پاسخ
با موشک بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
10
7
پاسخ
یک بهانه ای بگیرید و امارات را محکم بزنید
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر