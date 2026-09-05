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کیفرخواست کارمند متخلف بانک ملت لالی

دادستان عمومی و انقلاب لالی از صدور کیفرخواست برای یکی از کارکنان بانک ملت این شهرستان خبر داد. این متهم با اتهاماتی نظیر اختلاس توأم با جعل اسناد، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و استفاده از مدارک مجعول روبرو است.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۶۷
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قوه قضاییه

به گزارش تابناک؛ امید بخون با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وصول شکایات مردمی و بررسی‌های تخصصی اسناد مالی، مشخص شد متهم با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب ۳۵ نفر از مشتریان بانک ملت به مبلغی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال کرده است.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و فنی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لالی، مستندات لازم جمع‌آوری و برای متهم قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب لالی در ادامه تصریح کرد: بر اساس مفاد کیفرخواست صادره، اتهامات این فرد شامل «اختلاس توأم با جعل»، «سوءاستفاده از موقعیت شغلی» و «جعل و استفاده از سند مجعول» است و پرونده جهت رسیدگی و صدور رأی به دادگاه صالح ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام دادگستری کل خوزستان در روز شنبه ۱۴ شهریورماه، بخون در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با مفاسد اداری و مالی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تخلف و فساد اداری به‌ویژه در حوزه‌های مالی، بدون اغماض و با قاطعیت قانونی برخورد خواهد کرد و صیانت از حقوق عامه، اموال عمومی و سپرده‌های مردم همواره در اولویت برنامه‌های دادستانی قرار دارد.

منبع: ایسنا

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برچسب ها
قوه قضائیه کیفرخواست بانک ملت اختلاس لالی
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