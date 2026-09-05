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هجوم ملوانان ناو آبراهام لینکلن برای تتو در پاتایا+عکس

«سرازیر شدن بیش از ۵ هزار نیروی نظامی آمریکا به این شهر، جان تازه‌ای به کسب‌وکار این فروشگاه‌ها بخشیده است؛ به طوری که هجوم ملوانان برای خالکوبی، رکود ماه‌های اخیر را به رونق درآمدی تبدیل کرده است.»
کد خبر: ۱۳۹۲۹۶۰
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1007 بازدید
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تتو

هجوم ملوانان ناو آبراهام لینکلن برای تتو در پاتایا+عکس

به گزارش تابناک؛ ملوانان آمریکایی ناو آبراهام لینکلن که برای استراحتی ۵ روزه از چهارشنبه هفته گذشته وارد شهر پاتایا تایلند شده‌اند، به فروشگاه‌های تتو در پاتایا هجوم می‌برند تا روایت ماموریت دریایی طولانی و ۹ ماهه خود را جنگ آمریکا علیه ایران محور آن بوده، سوژه خالکوبی‌های روی بدنشان کنند.

فروشگاه‌های خالکوبی پاتایا پس از ورود یک ناو نیروی دریایی ایالات متحده به بندر "لائم چابانگ" پاتایا، شاهد افزایش قابل توجه مشتریان خود هستند و ملوانان آمریکایی در طول تعطیلات ساحلی خود از این شهر بازدید می‌کنند.

مدیر فروشگاه" گلوری تتو" پاتایا در خیابان ساحلی شماره ۸، گفت که کسب و کار خالکوبی قبلا نسبتا کساد بود و مشتریان کمتری داشت، در حالی که متصدیان همچنان با هزینه‌های اجاره، تجهیزات و پرسنل مواجه بودند.

اما ورود بیش از ۵ هزار پرسنل نظامی آمریکا، فعالیت جدیدی را به این فروشگاه آورده است و ملوانان آمریکایی برای خالکوبی مراجعه می‌کنند و به افزایش درآمد در دوره رکود کمک می‌کنند.

هجوم ملوانان ناو آبراهام لینکلن برای تتو در پاتایا+عکس

طرح‌های محبوب شامل پرتره‌ها و خالکوبی‌هایی است که از مذهب، اعتقادات و تجربیات شخصی ماموریت اخیر ۹ ماهه آنها روی دریا الهام گرفته شده‌اند. در میان طرح‌های درخواستی، تصاویری از عیسی مسیح، فرشتگان و شیاطین و همچنین آثار هنری نمایانگر خاطرات یا تجربیات مهم وجود دارد.

طرح‌های خالکوبی از بازو‌ها و پا‌ها گرفته تا طرح‌های پشت بدن متغیر است و هر مشتری بر اساس ترجیحات شخصی و معنایی که می‌خواهد منتقل کند، آثار هنری را انتخاب می‌کند.

هجوم ملوانان ناو آبراهام لینکلن برای تتو در پاتایا+عکس

متصدی فروشگاه گفت که بازدید ملوانان نه تنها به صحنه گردشگری پاتایا رنگ و لعاب بخشیده، بلکه برای مشاغل محلی نیز درآمد ایجاد کرده است. این افزایش فعالیت، رونق خوبی را برای اپراتور‌هایی که در ماه‌های اخیر با رکود کسب‌وکار مواجه بوده‌اند، فراهم کرده است.

منبع: عصر ایران

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برچسب ها
ملوانان آمریکایی آبراهام لینکلن پاتایا خالکوبی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
2
2
پاسخ
حالم به هم خورد...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
1
1
پاسخ
عجب جاییه برای بدرک واصل کردنشون..اگه اونها بودن با همین سوزنا دشمناشونو ایدزی میکردن
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