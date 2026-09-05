رضا قیطاسی نخستین مدال طلای کاروان ایران در بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان را به نام خود ثبت کرد. در ادامه رقابت‌های جهانی روستایی و عشایری به میزبانی قرقیزستان، رضا قیطاسی در رشته چوب‌کشی با عملکردی درخشان موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند و اولین طلای ایران در این دوره از مسابقات را به دست آورد. قیطاسی با عبور موفق از مراحل مختلف رقابت‌ها و شکست رقبای خود، در دیدار نهایی نیز به برتری رسید تا پرچم ایران را بر فراز سکوی نخست این رشته به اهتزاز درآورد. این مدال طلا، نخستین طلای کاروان ورزشی ایران در بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان محسوب می‌شود. قیطاسی که با قامت 208 سانتی متری و وزن 170 کیلوگرمی یکی از ستاره های مسابقات مردان آهنین در سال های اخیر بوده، با لباس جالبی که در افتتاحیه به عنوان پرچمدار کاروان ایران بر تن کرده بود، مورد توجه خیلی از کشورهای خارجی هم قرار گرفت. قدرت نمایی این کوه 208 سانتیمتری را می‌بینید.