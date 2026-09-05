عکس: ساکنان کمپهای رقه
«ما از زبالهها زندگیمان را تأمین میکنیم.» این جمله، نه یک انتخاب، که توصیفِ تقدیرِ هزاران سوری است که در چادرهای بیامکانات «رقه» گرفتار شدهاند. ده هزار آوارهای که از وحشت حملات داعش گریختهاند، امروز در این کمپها با واقعیتی تلخ دستوپنج نرم میکنند؛ جایی که کمکهای بینالمللی رنگ باخته و ساکنان برای تأمین نان شب، تنها به جستوجو در زبالهها دلخوش کردهاند. آنها نه پناهندگی، که تنها فرصتی برای بازگشت به خانههای ویرانشدهشان میخواهند.
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برچسبها:عکس بین الملل کمپهای رقه رقه سوریه دیرالزور
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