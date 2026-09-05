تیراندازان ایرانی به مجارستان میروند
به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در راستای توسعه تعاملات بینالمللی و گسترش همکاریهای مشترک، تفاهمنامه همکاری میان فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون تیراندازی مجارستان به مدت چهار سال منعقد شد.
مفاد نهایی این تفاهمنامه روز گذشته طی نشست مشترک سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران و لازلو شینکا، رئیس فدراسیون تیراندازی مجارستان در محل فدراسیون تیراندازی کشور میزبان مورد بررسی و توافق قرار گرفت و در ضیافت ناهار سفارت جمهوری اسلامی ایران در مجارستان، با حضور مرتضی مرادیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مجارستان، به امضای طرفین رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، دو فدراسیون در زمینههای مختلف از جمله همکاری دو جانبه، ارتقای دانش و توانمندی مربیان، برگزاری اردوهای مشترک، حضور تیراندازان ایرانی در مسابقات آزاد و رقابتهای قهرمانی کشور مجارستان و همچنین بهرهمندی از امکانات و سالنهای تمرینی این کشور همکاری خواهند داشت.
این تفاهمنامه گامی در جهت توسعه همکاریهای بینالمللی فدراسیون تیراندازی ایران، انتقال تجربیات و دانش فنی و فراهم کردن زمینههای مناسب برای ارتقای سطح آمادگی ورزشکاران و مربیان کشور به شمار میرود.