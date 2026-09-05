عکس:بازی‌های جهانی عشایر در قرقیزستان

دره «کرچین» در قرقیزستان، این روزها میزبان بازی‌های جهانی عشایر است. رویدادی که در آن ورزشکاران از سراسر جهان در رشته‌های ورزشی با قدمتی چند صد ساله به رقابت می‌پردازند تا ضمن یادآوری فرهنگ کوچ‌نشینی، سنت‌ها، هنرها و صنایع‌دستی اقوام عشایر را گرامی بدارند.