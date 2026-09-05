عکس:بازیهای جهانی عشایر در قرقیزستان
دره «کرچین» در قرقیزستان، این روزها میزبان بازیهای جهانی عشایر است. رویدادی که در آن ورزشکاران از سراسر جهان در رشتههای ورزشی با قدمتی چند صد ساله به رقابت میپردازند تا ضمن یادآوری فرهنگ کوچنشینی، سنتها، هنرها و صنایعدستی اقوام عشایر را گرامی بدارند.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:عکس بین الملل بازیهای جهانی عشایر قرقیزستان عشایر
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.