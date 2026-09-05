En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۲۹۱۵
بازدید: ۱۹۱۰

عکس: تغییر تاکتیک روسیه در اوکراین

حملات پهپادی و موشکی روسیه به کی‌یف که پیش‌تر عمدتاً در ساعات شب انجام می‌شد، اکنون به استراتژی جدیدی بدل شده است؛ حملات شبانه‌روزی که با از میان برداشتن امنیتِ ساعات روز، انتظار بازگشت به زندگی عادی را از بین برده و ساکنان پایتخت اوکراین را در وضعیتی از فرسودگی و بی‌خوابی مداوم قرار داده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل روسیه‌ اوکراین جنگ کی یف
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha