عکس: تغییر تاکتیک روسیه در اوکراین

حملات پهپادی و موشکی روسیه به کی‌یف که پیش‌تر عمدتاً در ساعات شب انجام می‌شد، اکنون به استراتژی جدیدی بدل شده است؛ حملات شبانه‌روزی که با از میان برداشتن امنیتِ ساعات روز، انتظار بازگشت به زندگی عادی را از بین برده و ساکنان پایتخت اوکراین را در وضعیتی از فرسودگی و بی‌خوابی مداوم قرار داده است.