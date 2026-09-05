عکس: تغییر تاکتیک روسیه در اوکراین
حملات پهپادی و موشکی روسیه به کییف که پیشتر عمدتاً در ساعات شب انجام میشد، اکنون به استراتژی جدیدی بدل شده است؛ حملات شبانهروزی که با از میان برداشتن امنیتِ ساعات روز، انتظار بازگشت به زندگی عادی را از بین برده و ساکنان پایتخت اوکراین را در وضعیتی از فرسودگی و بیخوابی مداوم قرار داده است.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:عکس بین الملل روسیه اوکراین جنگ کی یف
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.