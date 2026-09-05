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کد خبر: ۱۳۹۲۹۱۲
بازدید: ۱۶۴۳

عکس: منتخب حیات‌وحش هفته

مجموعه بهترین تصاویر حیات‌وحش از سراسر جهان در هفته‌ای که گذشت. از رفتارهای عجیب خرچنگی که با سواری گرفتن جابه‌جا می‌شود تا نگاهی به والابی‌های خجالتی و پنگوئن‌هایی که در پوشش‌های محافظتی خود ثبت شده‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل حیات وحش تصاویر حیات وحش جهان بهترین تصاویر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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