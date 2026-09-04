نبض خبر
تصاویر خبرساز همسر عراقچی در غرفه طلافروشی
انتشار تصاویری از شانزدهمین نمایشگاه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان که روز چهارشنبه یازده شهریور 1405 در تالار آبگینه و با حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، زهرا پزشکیان و آرزو احمدوند افتتاح شد، در روزهای اخیر با واکنشهای گستردهای در فضای مجازی همراه شده است؛ رویدادی که با هدف حمایت از فعالیتهای خیریه و با حضور برخی چهرههای دولتی و همسران اعضای جامعه دیپلماتیک برگزار شد، اما بخشهایی از تصاویر منتشرشده، بهویژه ویدیوی مربوط به بازدید از یک غرفه طلافروشی، به موضوعی بحثبرانگیز میان کاربران شبکههای اجتماعی تبدیل شد.
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