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کد خبر:۱۳۹۲۸۹۰
کد خبر:۱۳۹۲۸۹۰
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نبض خبر

تصاویر خبرساز همسر عراقچی در غرفه طلافروشی

انتشار تصاویری از شانزدهمین نمایشگاه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان که روز چهارشنبه یازده شهریور 1405 در تالار آبگینه و با حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، زهرا پزشکیان و آرزو احمدوند افتتاح شد، در روزهای اخیر با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی همراه شده است؛ رویدادی که با هدف حمایت از فعالیت‌های خیریه و با حضور برخی چهره‌های دولتی و همسران اعضای جامعه دیپلماتیک برگزار شد، اما بخش‌هایی از تصاویر منتشرشده، به‌ویژه ویدیوی مربوط به بازدید از یک غرفه طلافروشی، به موضوعی بحث‌برانگیز میان کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.
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