مهاجرانی: آن کسی هم که سطل زباله آتش زد، فرزند ماست

در ایام دی‌ماه چهار جلسه سخنگویی برگزار کردیم و تلاش کردم سمت حقیقت بایستم. مهاجرانی یکی از جملات خود در نشست سخنگویی را یادآوری کرد و گفت: آن فرزندی هم که سطل زباله آتش زد، فرزند ماست.

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، در گفت‌وگویی با معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور، با تشریح کارنامه دو ساله دولت و روایت بخشی از تجربه خود در جایگاه سخنگویی، از رویکرد مسعود پزشکیان در تقویت وفاق، شنیدن صدای منتقدان، استفاده از ظرفیت زنان، اقوام و گروه‌های اجتماعی، مدیریت بحران‌های سیاسی و اجتماعی و پیگیری مسائل معیشتی و آموزشی سخن گفت و تأکید کرد که رئیس‌جمهور در سخت‌ترین شرایط، «تمام بضاعت انسانی» خود را برای ایران به میدان آورده است. مهاجرانی با اشاره به تلاش برای رساندن صدای ایران به رسانه‌های بین‌المللی، ارتباط با حدود ۱۵۰ چهره اثرگذار اجتماعی، پیگیری مشکلات شهروندان پس از حوادث دی‌ماه، اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی، توسعه انرژی خورشیدی، حفاظت از محیط زیست، اجرای طرح کالابرگ و نهضت مدرسه‌سازی، گفت که پزشکیان با فروتنی و رویکرد حل مسئله تلاش کرده است اختلافات را به گفت‌و‌گو تبدیل کند و مسائل کشور را به مسئله مشترک همه گروه‌ها بدل سازد. سخنگوی دولت همچنین از تجربه خود در مواجهه با اعتراضات دی‌ماه، تأکید رئیس‌جمهور بر جلوگیری از مصادره اعتراضات مردم توسط بیگانگان، پیگیری مسائل خانواده‌های آسیب‌دیده، توجه ویژه رئیس‌جمهور به آموزش و کیفیت آموزشی و ضرورت نقد منصفانه و اخلاق‌مدارانه رسانه‌ها سخن گفت و تأکید کرد: فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد.

متن کامل این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:

زنان در دولت؛ هیچ‌وقت احساس نکردم، چون زنم، صدایم نمی‌رسد

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، در این گفت‌و‌گو، درباره نگاه رئیس‌جمهور به حضور زنان در دولت گفت: زمانی که دکتر ظریف در جلسات هیئت دولت حضور داشت، در یکی از جلسات تأکید کردم که برای اینکه زنان در این دولت دیده شوند و بتوانند در سطح مدیریت‌های کلان حضور داشته باشند، خون دل‌های زیادی خورده‌ایم.

وی افزود: اینکه یک زن در جایگاه سخنگوی دولت قرار گرفته، حتماً پیام مهمی دارد، چراکه سخنگو بیشتر دیده می‌شود و به نوعی ویترین دولت است؛ البته این موضوع به خودی خود مزیت نیست و دشواری‌های پیچیده خودش را هم دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور و معاون اول از زنان کابینه اظهار کرد: نگاه دکتر پزشکیان و دکتر عارف به عنوان رؤسای جلسات دولت، همیشه حمایتگرانه بوده و من هیچ‌وقت احساس نکردم، چون زن هستم، صدایم شنیده نمی‌شود یا باید هزینه بیشتری بپردازم. زن بودن و حضور در موقعیت‌هایی که پیش از این کمتر سابقه داشته، طبیعتاً می‌تواند سنت‌شکنی‌هایی به دنبال داشته باشد و هزینه‌هایی هم دارد، اما نگاه دولت و به‌خصوص رئیس‌جمهور و معاون اول بسیار حمایتگرانه بوده است.

نگاه پزشکیان، زنانه و مادرانه است

وی در پاسخ به اینکه چقدر نگاه زنانه در تصمیم‌گیری‌های دولت وارد شده است، گفت: نگاه زنانه به این معناست که به جوانب مختلف و موضوعات نرم نیز توجه شود؛ نگاه مادرانه نیز نگاهی است که کمی مهربان‌تر است و به موضوعات نرم توجه بیشتری دارد.

مهاجرانی افزود: به هر دلیلی که شاید بعد‌ها جای صحبت داشته باشد، نگاه خود رئیس‌جمهور نیز اتفاقاً نگاه زنانه و مادرانه است؛ به این معنا که به حوزه‌های نرم توجه ویژه دارند.

وی توجه به محیط زیست را از جمله مصادیق این رویکرد دانست و گفت: در دولت، به‌ویژه با حضور چهار زن کابینه، موضوعاتی مانند توجه به جزئیات اقشار، محیط زیست و مسائل اجتماعی پررنگ‌تر شده است.

روایت مهاجرانی از دو سال سخنگویی؛ یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخ ایران

سخنگوی دولت در تشریح کارنامه دو ساله خود گفت: اگر بخواهم کارنامه‌ای از دو سال سخنگویی ارائه کنم، باید بگویم که این دوره یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخ ایران بوده است. سال ۱۴۰۴ سالی بود که پروژه‌ای به نام براندازی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کلید خورد و شاهد بودیم چه میزان فشار بر کشور وارد شد؛ از ماجرای «شیپ اَکتی» که در فروردین آغاز شد تا فشار‌های اقتصادی و سپس جنگ رمضان که به شهادت رهبر شهید و همچنین کودکان میناب، کودکانی در لامرد و دیگر حوادث تلخ منجر شد.

مهاجرانی گفت: این دوره، دوره بسیار دشواری بود، اما به نظرم عدد و رقم‌ها بهتر می‌توانند درباره عملکرد قضاوت کنند.

تلاش برای رساندن صدای ایران به رسانه‌های خارجی

مهاجرانی اظهار کرد: در این مدت با حدود ۳۰ رسانه غیرایرانی برای رساندن صدای ایران گفت‌و‌گو شد؛ از گاردین و CNN گرفته تا رسانه‌های عربی. به‌خصوص در جنگ ۱۲ روزه، تلاش می‌کردم صدای ایران و مردم ایران شنیده شود؛ در جنگ رمضان نیز به دلیل اینکه حاکمیت بیشتر یاد گرفته بود، چگونه تصاویر و صدا‌ها را منتشر کند، صدای ایران بیشتر شنیده شد و شدت فاجعه در مدرسه میناب و رخداد‌های دنا، لامرد و سایر موضوعات نیز این صدا را بالا آورد.

ارتباط با گروه‌ها و چهره‌های اثرگذار اجتماعی

سخنگوی دولت ادامه داد: تلاش من فقط به وظیفه رسمی سخنگویی محدود نبود و ارتباط با گروه‌های ذی‌نفوذ اجتماعی، هنرمندان و دانشگاهیان را نیز وظیفه اجتماعی خود می‌دانستم. در ایام جنگ، از افرادی که با چهره‌های سرشناس در ارتباط بودند، خواستم شماره کسانی را که درباره ایران موضع می‌گیرند در اختیار من قرار دهند تا با آنها تماس بگیرم.

مهاجرانی با اعلام این خبر که در این مدت با حدود ۱۵۰ نفر از افراد تأثیرگذار اجتماعی، از جمله هنرمندان تماس گرفته است، تأکید کرد: برای من مهم نبود این تماس چقدر دیده می‌شود؛ مهم این بود که آن فرد بداند اظهارنظرش درباره ایران توسط دولت دیده شده است.

مهاجرانی گفت: تلاش کردم میان این افراد و دستگاه‌های حاکمیتی نیز پل ارتباطی باشم؛ برای مثال، هنرمندی می‌گفت آماده است برای یک نهاد یا دستگاه کاری انجام دهد، اما دسترسی ندارد و تلاش می‌کردم این ارتباط برقرار شود.

در شرایط دشوار باید فراتر از وظیفه رفتار کرد

سخنگوی دولت گفت: هر کسی که در دولت مسئولیتی دارد، به‌خصوص در شرایطی که همه قبول داریم در یکی از دشوارترین بزنگاه‌های تاریخ ایران کار می‌کنیم، باید تلاش کند فراتر از وظیفه خود رفتار کند.

مهاجرانی افزود: سفر‌هایی که به دستور رئیس‌جمهور انجام دادم، می‌توانست از سوی من به عنوان مسئولیت رسمی تلقی نشود، اما تلاش کردم نشان دهم دولت در کنار مردم است.

وی گفت: در تجمعات خیابانی، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و همچنین در موضع‌گیری دولت درباره اتفاقات دی‌ماه تلاش کردم صدای دولت و رئیس‌جمهور را منتقل کنم.

اجازه نمی‌دهم اعتراضات به حق مردم توسط بیگانگان مصادره شود

مهاجرانی با اشاره به موضع رئیس‌جمهور در آغاز حوادث دی‌ماه گفت: رئیس‌جمهور در یکی از جلسات هیئت دولت فرمودند: اجازه نمی‌دهم اعتراضات به حق مردم توسط بیگانگان مصادره به مطلوب شود.

وی افزود: تلاش کردم این صدا را جلو ببرم. می‌دانم آن اندازه که شایسته بود محقق نشد، به‌دلیل اتفاق عظیمی که افتاد و دخالت بزرگی که بیگانگان در این زمینه داشتند، اما وظیفه خود می‌دانستم صدای دولت را که در کنار مردم است، منتقل کنم.

به گفته مهاجرانی دولت در کنار هر جوان، کودک یا سالمندی که به هر دلیلی زندگی‌اش را از دست داده، قرار خواهد گرفت.

روایت یک جلسه پرتنش با هنرمندان در دی‌ماه

سخنگوی دولت خاطره‌ای از یکی از جلسات خود با هنرمندان در جریان حوادث دی‌ماه روایت کرد و گفت: در یکی از جلسات، تعدادی از هنرمندان حضور داشتند و یکی از آنها با توجه به شرایط، صحبت بسیار طوفانی و تندی داشت و می‌گفت چرا استعفا نمی‌دهید و چرا مانده‌اید.

وی افزود: من سکوت کرده بودم و گوش می‌دادم تا اینکه یکی از حاضران از من خواست صحبت کنم.

مهاجرانی گفت: به آنها گفتم در آذر ۱۴۰۱ پدرم را از دست دادم و به دلیل اینکه برایم مهم بود وظیفه‌ام را درست انجام دهم، خودم زیر جنازه پدرم را گرفتم و برای خواندن تلقین او را حرکت دادم؛ اما والله به‌طور واقعی، این روز‌ها برای من از آن روز‌ها دشوارتر بود.

وی تأکید کرد: تلخ‌ترین روز‌های زندگی کاری و شخصی من به خاطر کشورم در روز‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ بود و شبیه آن را تجربه نکرده بودم و امیدوارم هرگز تکرار نشود.

دو جنگی که پشت سر گذاشتیم با روز‌های دی‌ماه قابل مقایسه نبود

مهاجرانی ادامه داد: در نخستین جلسه دولت پس از شدت گرفتن حوادث دی‌ماه، خارج از دستور از رئیس‌جمهور خواستم دستور دهند بررسی شود چه شد که جامعه به اینجا رسید و چه شد که خشونت تا این اندازه افزایش یافت. همچنین تأکید کردم خانواده‌های افرادی که جان خود را از دست داده‌اند، نباید از دست بروند و باید در کنار آنها باشیم؛ چراکه برخی خانواده‌ها سرپرست خود را از دست داده‌اند و از دست دادن عزیز تجربه بسیار دشواری است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: به صراحت می‌گویم دو جنگی که پشت سر گذاشتیم با روز‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ برای من قابل مقایسه نبود.

تشکیل کارگروه بررسی حوادث دی‌ماه به دستور رئیس‌جمهور

مهاجرانی با بیان اینکه رئیس‌جمهور به دکتر سیمایی‌صراف دستور داد جامعه‌شناسان را دعوت کند و پس از آن یک کارگروه بزرگ و چند کارگروه زیرمجموعه آن تشکیل شد تا موضوع بررسی شود، افزود: در ایام دی‌ماه چهار جلسه سخنگویی برگزار کردیم و تلاش کردم سمت حقیقت بایستم.

مهاجرانی یکی از جملات خود در نشست سخنگویی را یادآوری کرد و گفت: آن فرزندی هم که سطل زباله آتش زد، فرزند ماست.

فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد

سخنگوی دولت در ادامه گفت: با وجود دشمنانی که داریم، باید آگاهی مردم درباره اینکه چه کسی رئیس‌جمهور است افزایش پیدا کند؛ فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد. اگر به سال ۱۴۰۳ برگردم، یقیناً در همین طرفی می‌ایستم که امروز ایستاده‌ام. کافی بود در تابستان ۱۴۰۴ دقت نمی‌کردیم و دولت، مشخصاً رئیس دولت، پزشکیان، به سمت اجرای قانون و ایجاد وفاق حرکت نمی‌کرد.

پزشکیان توانست طائب و ظفرقندی را در یک قاب بنشاند

مهاجرانی گفت: این هنر دکتر پزشکیان است که می‌تواند در فضای مجازی طائب و ظفرقندی را در یک قاب بنشاند. این هنر رئیس‌جمهور است که با فروتنی بی‌نظیر خود می‌تواند قوا را منسجم کند.

سخنگوی دولت تأکید کرد: یکی از ویژگی‌های عجیب پزشکیان این است که می‌گوید مهم نیست کار به اسم من تمام شود، مهم این است که کار انجام شود.

پزشکیان تمام بضاعت انسانی خود را برای ایران به میدان آورده است

مهاجرانی با اشاره به انتقاد‌های موجود از شرایط اقتصادی و عملکرد دولت گفت: من منتقد شرایط دشوار اقتصادی و حتی منتقد نقد‌هایی هستم که به رئیس‌جمهور وارد می‌شود و ۱۰۰ درصد آنها را رد نمی‌کنم، اما نباید فراموش کنیم که پزشکیان یک انسان با بضاعت انسانی است که تمام بضاعت انسانی خود را برای ایران به میدان آورده است.

یک بار نشنیدم رئیس‌جمهور بگوید من دستور می‌دهم

مهاجرانی درباره رفتار رئیس‌جمهور در جلسات دولت اظهار کرد: یک بار نشنیدم رئیس‌جمهور در دولت بگوید من دستور می‌دهم. او همیشه می‌گوید من خواهش می‌کنم و این میزان فروتنی واقعاً عجیب است.

سخنگوی دولت تأکید کرد: شاید بعضی‌ها بگویند این یک نقطه ضعف است، اما من معتقدم این یک ویژگی است؛ ویژگی فروتنانه مسعود پزشکیان که بار‌ها می‌گوید من فرصت پیدا کردم رئیس‌جمهور شدم و چیز متفاوتی نیستم.

اگر وفاق پزشکیان نبود، مسائل انباشته کشور حل نمی‌شد

مهاجرانی درباره نقش وفاق در عملکرد دولت گفت: اگر وفاق پزشکیان نبود، شاهد این میزان حل مسئله‌های انباشته‌ای که هر کدام با حل نشدن، کشور را به لبه خطر می‌برد، نبودیم. ما با بحران انرژی مواجه بودیم و هستیم و با بحران ناترازی ارزی نیز مواجه بودیم و هستیم. نمی‌گویم همه مسائل حل شده و تمام شده است و می‌دانم بعد از این صحبت‌ها نقد‌هایی مطرح خواهد شد که مثلاً تورم را نمی‌بینید؛ تورم را می‌بینیم، اما اگر این اقدامات صورت نگرفته بود، وضعیت چیز دیگری بود.

وفاق یعنی «مسئله»، مسئله همه کسانی باشد که دور میز نشسته‌اند

مهاجرانی گفت: مسئله زمانی حل می‌شود که برای همه کسانی که دور میز نشسته‌اند، مسئله باشد و به فهم مشترک از آن برسیم. یکی از دلایل اینکه در طول سال‌ها مسائل حل‌نشده زیادی داشتیم این بود که مسئله، مسئله همگان نمی‌شد. کاری که پزشکیان انجام داد این بود که مسئله را به مسئله همگان تبدیل کرد و این موضوع کمک کرد مسائل مردم حل شود.

مردم چیزی جز یک زندگی محترمانه و حقوق شهروندی نمی‌خواهند

مهاجرانی گفت: مردم چیزی جز شوق زندگی، شهروندی محترمانه و برخورداری از حقوق شهروندی نمی‌خواهند و همین موضوعی است که رئیس‌جمهور دنبال می‌کند. به مردم حق می‌دهم که خسته و عصبانی باشند؛ فشار اقتصادی و معیشتی کاملاً قابل درک است و باید این موضوع را پذیرفت.

سخنگوی دولت تأکید کرد:، اما خستگی نباید ما را به سمتی ببرد که در زمین دشمن بازی کنیم؛ خسته‌ایم، بله، اما باید با هم مسئله را حل کنیم.

وفاق در جنگ؛ همه با هر پوشش و مذهب کنار هم قرار گرفتند

مهاجرانی گفت: در ایام جنگ دیدیم که چگونه مردم با هر نوع پوشش و فارغ از دین و مذهب کنار هم قرار گرفتند. این همان وفاق و نتیجه یاد گرفتنِ کنار هم قرار گرفتن است.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه دولت از نقد‌ها بی‌خبر نیست، گفت: نقد‌هایی که به دولت وارد می‌شود، به شکل مکتوب، غیرمکتوب، پیامک و پیام‌های شبکه‌های اجتماعی به ما می‌رسد و ما آنها را می‌دانیم. برای حل مسائل ایران عزیزمان باید همه با هم به مسائل نگاه مشترک داشته باشیم.

اصلاح ارز ترجیحی با شجاعت رئیس‌جمهور

مهاجرانی در تشریح اقداماتی که برای او در دو سال گذشته ایجادکننده حس «در سمت درست ایستادن» بوده است، گفت: تعداد این موضوعات کم و تکراری نیست، هرچند ممکن است مردم به دلیل فشار اقتصادی کمتر آنها را احساس کرده باشند.

وی نخست به موضوع انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: به قول محمد درویش، باید بررسی کنیم از سال اول چقدر روی انرژی خورشیدی کار کرده‌ایم و این دولت به تنهایی چقدر روی این موضوع کار کرده است.

مهاجرانی افزود: من سال ۱۳۷۴، زمانی که شاید بسیاری از مخاطبان هنوز به دنیا نیامده بودند، در پایان‌نامه مهندسی مکانیک خود طراحی و ساخت نوعی آبگرمکن خورشیدی را انجام دادم؛ از آن سال تا ۱۴۰۴، ۳۰ سال یعنی یک نسل کامل گذشت و انرژی خورشیدی همچنان موضوع اول کشور نبود.

وی دلیل آن را کمبود توجه و نبود اصلاحات سیاستی کافی دانست و گفت: اصلاح سیاستی می‌تواند مشوق باشد تا مشخص شود به کدام سمت حرکت کنیم.

سخنگوی دولت سپس به اصلاح ارز ترجیحی و انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره اشاره کرد و گفت: این اقدام در انتهای آذر و اوایل دی ۱۴۰۴ انجام شد و باید تأکید کنم که با شجاعت رئیس‌جمهور انجام گرفت. خیلی‌ها می‌گفتند الان وقت این کار نیست، اما زمانی که کالابرگ واریز شد، برای بسیاری این احساس شکل گرفت که این کار درست بوده است.

متوقف شدن پتروشیمی میانکاله

مهاجرانی یکی دیگر از مواردی را که برای او نشان‌دهنده قرار گرفتن دولت در مسیر درست بود، موضوع پتروشیمی میانکاله دانست.

وی گفت: خانم دکتر انصاری، به عنوان متولی حوزه محیط زیست، گزارشی در دولت ارائه کرد و گفت که پتروشیمی میانکاله در حال انجام اقداماتی است که نباید انجام شود.

سخنگوی دولت افزود: رئیس‌جمهور همان‌جا گفت استاندار مازندران را بگیرید و با وجود اینکه چند وزیر گفتند صبر کنید، اما رئیس‌جمهور تأکید کرد و تلفن را برداشت و به دکتر یونسی گفت که پتروشیمی میانکاله متوقف شود. اینها مواردی است که آدم با خودش می‌گوید من در سمت درست ایستاده‌ام؛ هرچند هزینه دارد، اما باید این هزینه را داد.

پیگیری بازگشت چهره‌ها برای بهبود سرمایه اجتماعی

مهاجرانی یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری را بازگشت برخی چهره‌های مشخص به کشور عنوان کرد که می‌توانند به بهبود سرمایه اجتماعی کمک کنند.

وی افزود: افراد زیادی در دولت روی این موضوع کار می‌کنند و من نیز یکی از کسانی هستم که در این زمینه پیگیری می‌کنم و از افراد مختلف می‌پرسم یک موضوع مشخص به کجا رسیده است.

پیگیری مشکلات پس از حوادث دی‌ماه

سخنگوی دولت گفت: یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری، رفع مشکلاتی بود که به‌خصوص پس از دی‌ماه ایجاد شد؛ برای مثال پاسپورت فردی گرفته یا خط تلفن کسی مسدود شده بود. این موضوعات را با رئیس‌جمهور مطرح کردم و ایشان گفتند خودت پیگیری کن؛ من نیز با مسئولان مربوط شروع به پیگیری کردم تا مشکلات برطرف شود. چند مورد را هم با شهید لاریجانی دنبال کردم.

دیپلماسی عمومی با هدایای مردم برای رئیس‌جمهور

مهاجرانی در ادامه به بخشی از فعالیت‌های خود در حوزه دیپلماسی عمومی اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور مشخصاً از من خواستند به برخی نقاط بروم و سلام ایشان را برسانم.

وی افزود: یکی از کار‌هایی که در این مدت انجام دادم این بود که هدایایی را که مردم برای رئیس‌جمهور فرستاده بودند، به ایشان رساندم. یک بار به یکی از مراکز نگهداری بیماران مزمن روحی و روانی رفتم. پسربچه‌ای حدود ۱۶ ساله که آنجا بود، گفت رئیس‌جمهور متخصص قلب است؟ گفتم بله. او یک جاقلبی چوبی ساخته بود و گفت آن را به رئیس‌جمهور بدهید. یک بار نیز دکتر پاپلی یزدی، نویسنده شناخته‌شده، چند کتاب فرستاد و آنها را به رئیس‌جمهور رساندم. در یک نمایشگاه نیز یک زندانی تسبیحی را با سنگ ساخته بود و گفت دوست دارد این تسبیح در دست رئیس‌جمهور بچرخد.

حیف است مردم واکنش پزشکیان به هدایای خودشان را نبینند

مهاجرانی گفت: در حوزه دیپلماسی عمومی و حوزه‌های نرم نیز تلاش می‌کنم به اندازه توان و بضاعت خود گام بردارم. رئیس‌جمهور هنگام دریافت این هدایا بسیار با احساس برخورد می‌کند. واقعاً حیف است بخشی از واکنش زبان بدن رئیس‌جمهور، لبخند و نگاه ایشان به چیزی که مردم برایش فرستاده‌اند، دیده نمی‌شود؛ احساس می‌کنم حیف است مردم این حس را به‌درستی نبینند.

اگر بخواهم شبیه کسی باشم، می‌خواهم شبیه دکتر فاطمی باشم

مهاجرانی در پاسخ به این پرسش که اگر قرار باشد شبیه یک شخصیت باشد، چه کسی را انتخاب می‌کند، گفت: اولین سخنگوی تاریخ ایران دکتر فاطمی است.

وی افزود: در روز‌هایی که به کودتای ۲۸ مرداد نزدیک می‌شویم (روز‌های انجام مصاحبه)، اگر بخواهم بدون تعارف و اغراق بگویم، فاصله من با آنها فاصله کهکشانی است، اما اگر بخواهم شبیه کسی باشم، دوست دارم شبیه دکتر فاطمی باشم.

مهاجرانی گفت: وقتی کسی از من پرسید می‌دانی عاقبت او چه شد، گفتم بله، او در ۱۹ آبان اعدام شد؛ اما حاضرم برای کشورم جانم را هم از دست بدهم، به شرط اینکه بدانم کاری را انجام می‌دهم که فاطمی در نهضت ملی شدن صنعت نفت انجام داد.

وی با اشاره به پرچمی که در محل گفت‌و‌گو قرار داشت، گفت: این پرچم یادگار حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به مخازن نفت در کن، شهران و باقیمانده آن حمله است و برای من نماد مقاومت ایران است؛ هرچند زخمی.

آموزش؛ یکی از جدی‌ترین پروژه‌های رئیس‌جمهور

مهاجرانی در ادامه به موضوع آموزش اشاره کرد و گفت: جدا از ساخت فیزیکی مدرسه، که بالغ بر ۷ هزار مدرسه شناسایی شده که باید ساخته و به‌درستی تجهیز شوند، موضوع بهبود کیفیت آموزشی نیز از مسائل جدی مورد پیگیری رئیس‌جمهور است.

وی تأکید کرد: در طول همه ادوار ریاست جمهوری، رئیس‌جمهوری نداشتیم که این اندازه برای نظام آموزشی وقت بگذارد. رئیس جمهور بیش از ۶۰ جلسه درباره آموزش‌وپرورش برگزار کرده است. معمولاً اگر رؤسای جمهور بخواهند همراهی کنند، یک جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش و یک جلسه با رؤسای مناطق آموزش و پرورش را برگزار می‌کنند، اما پزشکیان واقعاً این حوزه را به عنوان یک پروژه برای خودش تعریف کرده و آن را دنبال می‌کند.

به گفته مهاجرانی موضوع وجود معلمانی که بتوانند به‌درستی پرسشگری را در دانش‌آموزان تقویت کنند، از مسائلی است که رئیس‌جمهور به‌شدت دنبال می‌کند.

خبرنگاران؛ ارتباط باید خودش باشد، خودِ خودِ ارتباط

سخنگوی دولت درباره نوع ارتباط خود با خبرنگاران گفت: زن و مادر بودن به آدم این حس را می‌دهد که همه کسانی که می‌بینید، به نوعی فرزند شما هستند؛ این موضوع هم تحمل آدم را بالاتر می‌برد و هم او را پاسخگوتر می‌کند. این مشی شخصی من است و در آن فیلم بازی کردن وجود ندارد؛ چون یاد گرفته‌ام یکی از مهم‌ترین پارازیت‌های مسدودکننده ارتباط، غیرواقعی بودن ارتباط است؛ ارتباط باید خودش باشد؛ خودِ خودِ ارتباط و ارتباط انسان با انسان.

وی گفت: فراتر از اینکه یک خبرنگار سؤال چالش‌برانگیز می‌پرسد یا نه، باید بدانم که سؤال او نیازمند پاسخ است؛ البته گاهی محدودیت‌هایی وجود دارد و نمی‌توانم پاسخ بدهم و گاهی نیز رسانه‌ای وجود دارد که می‌دانم ممکن است از پاسخ من بهره‌برداری حزبی کند. باید در عین اینکه به خبرنگار به عنوان یک انسان بها می‌دهم، حواسم باشد که به دولتی که معتقدم سرمایه کشور است، آسیب وارد نشود.

روایت مهاجرانی از ماجرای قلبی که شبیه کلیه شد

سخنگوی دولت درباره یکی از حاشیه‌های ارتباطش با خبرنگاران گفت: یک بار وقتی از پله‌های دولت پایین می‌آمدم، در حیاط دولت یکی از خبرنگاران به من ابراز محبت کرد. طبیعی بود که نمی‌توانستم همان‌طور پاسخ بدهم و برای او یک قلب نشان دادم، اما قلب من ظاهراً شبیه کلیه شد و کمی تپل و کشیده درآمد.

مهاجرانی گفت: خیلی‌ها گفتند بلد نیستی قلب نشان بدهی؛ به خواهرزاده‌ام گفتم خاله، به من یاد بده چطور قلب نشان بدهم. او هم به من یاد داد و دفعه بعد همان کار را کردم. خیلی‌ها گفتند نباید این کار را می‌کردی، اما سؤال من این است که چرا نباید؟ مگر در دنیا الزاماً کسی که در یک موقعیت رسمی قرار دارد باید عصا قورت داده برود و بیاید؟

خبرنگاران را دوست دارم و دلم برایشان تنگ می‌شود

مهاجرانی گفت: من نمی‌گویم آن کار لزوماً درست یا غلط بود، اما باید بپذیریم که هر آدمی خودش است و هر ارتباطی جنس خودش را دارد. خبرنگاران را دوست دارم و واقعاً دلم برایشان تنگ می‌شود؛ به همین خاطر وقتی آنها را می‌بینم، دختر‌ها را واقعاً در آغوش می‌گیرم و دوستشان دارم.

سخنگوی دولت گفت: تمام تلاشم این است که حداکثر پاسخگویی را با حداکثر رعایت ملاحظاتی که ویژگی شغل من است، برای خبرنگاران ارائه کنم.

هر کس مرا نقد کند، حتماً به او تلفن می‌زنم

مهاجرانی درباره واکنش خود به نقد‌ها گفت: عادت دارم به هر کسی که برای من نقدی می‌نویسد، حتماً تلفن بزنم؛ مگر اینکه نبینم، والا تماس می‌گیرم و تشکر می‌کنم. می‌گویم ممنونم که من را نقد کردید، حتماً من بی‌عیب نیستم و نقد شما در راستای کمک به من است؛ از این لطف شما متشکرم.

مهاجرانی گفت: اگر نقدی خلاف واقع باشد، طبیعتاً باید حواسم را جمع کنم، اما اصل تماس و تشکر را انجام می‌دهم.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه با طنز فاخر مشکلی ندارد، گفت: جامعه ما به طنز فاخر بسیار نیاز دارد و از همه کسانی که طنز فاخر می‌سازند تشکر می‌کنم، اما درباره کسانی که دست می‌اندازند و باعث می‌شوند دولت دستاویز جامعه و به‌خصوص رسانه آن طرف شود، طبیعی است که آدم از این موضوع خوشش نیاید.

مهاجرانی گفت: من انسانم و طبیعی است که اگر خدا لطف کند، انسان باشم؛ ابرانسان نیستم؛ بنابراین از طنز فاخر استقبال می‌کنم، اما طبیعتاً علاقه ندارم فردی از دولت به عنوان دستاویز مضحکه شدن استفاده شود.

وی در همین زمینه از طنزپردازان دعوت کرد برای همکاری با دفتر سخنگویی دولت هماهنگ کنند.

پرسشگری باید با اخلاق و انصاف باشد

مهاجرانی در بخش پایانی این گفت‌و‌گو با تأکید بر اینکه پرسشگری باید با حفظ اخلاق و انصاف صورت بگیرد، گفت: درباره فاطمه مهاجرانی، مانند همه کسانی که تصویرشان در این اتاق است، روزی خواهد رسید که دیگر در این سمت نباشد و حتی روزی خواهد رسید که روی کره زمین نباشد؛ بنابراین به خاطر خودمان، جامعه و ایران باید منصفانه سؤال کنیم، نقد کنیم و اخلاق‌مدار رفتار کنیم.

سخنگوی دولت تأکید کرد: در روزگاری که رسانه یکی از جبهه‌های جنگ است، برای جنگ باید سازوکار و ابزار داشت. اگر کسی بد جنگید، سریع نگوییم چه جنگنده بدی؛ شاید دلیلی داشته که به اندازه انتظار ما خوب نجنگیده است.

مهاجرانی در پایان گفت: منصف باشیم و با اخلاق رفتار کنیم؛ چون نه بر دیگران این روزگار مانده و نه بر ما خواهد ماند. منصفانه نقد کنیم و بدانیم همه ما برای ایرانیم؛ همه ما برای ایرانیم و چیزی به جز ایران نداریم



منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت