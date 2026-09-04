به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به دهلی هند به منظور شرکت در اجلاسیه بریکس، با «ایگور کراسنوف» رئیس دیوان عالی فدراسیون روسیه دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار با اشاره به تحولات ژئوپلیتیک جهان و ضرورت تقویت پیوندهای میان ایران و روسیه، بر نقش تعیین‌کننده همکاری‌های دوجانبه در مقابله با توطئه‌های ظالمانه استکبار تأکید کرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ماهیت غیرقانونی و ظالمانه فشارهای تحمیلی که از سوی قدرت‌های مستکبر بر ایران وارد شده است، تصریح کرد: این اقدامات با هدف تضعیف پایداری و اقتدار جمهوری اسلامی طراحی شده بودند؛ اما با ایستادگی ملت ایران و تقویت بنیه‌های دفاعی و راهبردی، ایالات متحده و متحدانش در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و اکنون با شکستی که خودآفرین بوده، در پی عقب‌نشینی هستند.

رئیس عدلیه با تأکید بر نقش کلیدی روسیه در معادلات جهانی، خاطرنشان کرد: تقویت ظرفیت‌های راهبردی مشترک و ایجاد هماهنگی عمیق‌تر میان ایران و روسیه، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در بازگرداندن ثبات به منطقه و جهان ایفا کند.

در سایه این هم‌افزایی، ایران و روسیه می‌توانند از ظرفیت‌های گسترده‌ بالقوه و بالفعل برای مقابله با تهدیدات استفاده کرده و در کنار هم، سدی مستحکم در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام بین‌الملل تک‌قطبی ایجاد کنند.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش در این دیدار، بر اهمیت تعمیق تفاهمات میان ایران و روسیه و برداشتن گام‌های عملی از سوی دو طرف در جهت گذار به نظام چندقطبی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: پاسخ مثبت و رویکرد سازنده روسیه در استقبال از همکاری‌های بیشتر، نشان‌دهنده درک مشترک دو کشور از ضرورت تغییر ساختار قدرت در جهان و حرکت به سوی نظمی عادلانه است که در آن، حاکمیت ملی کشورها از نفوذ و دخالت‌های غیرقانونی قدرت‌های متجاوز مصون بماند.

رئیس قوه قضاییه بر استمرار رایزنی‌های راهبردی برای تحکیم مناسبات دوجانبه میان ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف بویژه حوزه قضایی تأکید کرد و گفت: موضوع هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و توسعه خدمات الکترونیک و فناورانه به عنوان یکی از محورهای کلیدی همکاری میان ایران و روسیه مورد تأکید قرار دارد.‌

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به دعوت رسمی این مقام عالی‌رتبه روسی، خطاب به وی گفت: دعوت شما را برای سفر به روسیه می‌پذیرم و متقابلاً از شما نیز دعوت می‌کنم که به ایران سفر کنید.

همچنین در این دیدار، «ایگور کراسنوف» رئیس دیوان عالی فدراسیون روسیه و عالی‌ترین مقام قضایی این کشور طی سخنانی با بیان اینکه امروز دو کشور ایران و روسیه با سیاسی‌کاری، یکجانبه‌گرایی و تحریم‌های ظالمانه مواجه هستند، گفت: ما برای توسعه و مستحکم‌تر کردن روابط و تعاملات روسیه و ایران، دارای عزم جدی هستیم.

عالی‌ترین مقام قضایی روسیه، ملت ایران را ملتی مقاوم، شجاع و شایسته احترام دانست و تصریح کرد: حضور در بریکس، فرصت مناسبی را برای توسعه همکاری‌های فیمابین ایران و سایر کشورها به وجود آورده است.

وی ضمن دعوت از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای حضور در روسیه، خواستار توسعه همکاری‌های روسیه و ایران در حوزه‌های خدمات الکترونیک قضایی و عدلیه هوشمند شد و پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه میان دو کشور پیرامون موضوعات مذکور را ارائه کرد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به دهلی هند به منظور شرکت در اجلاسیه بریکس، با «محمد شریف‌الدین» رئیس دیوان عالی و بالاترین مقام قضایی اندونزی دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار با اشاره به ضرورت وحدت مسلمانان برای مقابله با جنایات مستکبران، اظهار کرد: ملل و دوّل مسلمان با تحکیم وحدت می‌توانند در مقابل جنایات و تجاوزات رژیم‌های استکباری بایستند. ایران اسلامی ۴۸ سال است که در برابر استکبار ایستاده است و ثمرات آن را چشیده است. در دو جنگ تحمیلی اخیر نیز ملت ایران بر متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی فائق آمد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ظلم‌ستیزی ملت ایران گفت: ملت ایران صلح‌طلب است و صلح و آرامش و ثبات را برای همه جهانیان می‌خواهد؛ لکن ایران اسلامی تحت هیچ شرایطی در برابر متجاوزان و زورگویان سر خم نمی‌کند و تسلیم نخواهد شد.

رئیس عدلیه با تأکید بر اهمیت توسعه مناسبات قضایی میان اعضای بریکس بیان داشت: توسعه و بسط همکاری‌ها و معاضدت‌های قضایی و حقوقی کشورهای عضو بریکس یک ضرورت انکارناپذیر است. ما اعضای بریکس ضرورتاً باید بر حجم تعاملات و مراودات حقوقی و قضایی خود بیفزاییم و این امر بستری برای توسعه مناسبات در سایر حوزه‌ها باشد.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: توسعه مناسبات قضایی در منظومه بریکس، فراتر از یک ضرورت فنی برای تسهیل تجارت، یک مأموریت استراتژیک

برای گذار از نظم حقوقی ناعادلانه و تک‌قطبی کنونی است. در حالی که غرب از نهادهای حقوقی و دادگاه‌های بین‌المللی به عنوان بازوی فشار و ابزار تحمیل هژمونی خود علیه کشورهای مستقل استفاده می‌کند، بریکس می‌تواند یک چتر حقوقی درون‌زا ایجاد کند.

همچنین در این دیدار، «محمد شریف‌الدین» رئیس دیوان عالی اندونزی و عالی‌ترین مقام قضایی این کشور طی سخنانی اظهار کرد: من همواره برای بهروزی ملت ایران دعا و به مردم این کشور مباهات می‌کنم.

وی همچنین با اشاره به سابقه طولانی و دیرین تعاملات ایران و اندونزی در حوزه‌های مختلف، گفت: ما از هرگونه فرصت گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق و قضا، استقبال می‌کنیم.



منبع: میزان