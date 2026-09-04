جزئیات جدید از پاسخ ایران به جنایت آمریکا در سیریک
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگوی زنده تلویزیونی با شبکه خبر، با اشاره به تجاوز اخیر آمریکا به برخی نقاط کشور در نوار جنوبی اظهار کرد: آمریکاییها بامداد هشتم مهرماه برای دومین بار پس از آتشبس، دست به تجاوز علیه برخی نقاط کشور در نوار جنوبی زدند.
وی افزود: پیش از این نیز یکبار دیگر شاهد چنین تجاوزی بودیم. نخستین تجاوز آمریکاییها پس از آتشبس در پانزدهم تیرماه صورت گرفت که تقریباً دو هفته به طول انجامید. برای دومین بار نیز این تجاوز صورت گرفت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به آن واکنش نشان دادند.
تلاش آمریکا برای تضعیف کنترل ایران بر تنگه هرمز
سخنگوی ارتش درباره اهداف این اقدامات آمریکا گفت: آمریکاییها در این دو تجاوز متنوع علیه نوار مرزی جنوبی کشور تلاش کردند کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را تضعیف کنند یا از بین ببرند و حاکمیتی را که اکنون در آن منطقه تقریباً شکل گرفته و در حال تثبیت نهایی است، از بین ببرند.
امیر سرتیپ اکرمینیا ادامه داد: ما با این تجاوز قاطعانه برخورد کردیم و عملیاتهایی از سوی ارتش و سپاه انجام شد. این عملیاتها دارای چند ویژگی است که میتوان آنها را به دو دسته شکلی و محتوایی تقسیم کرد.
پاسخ ارتش تنها ۱۵ دقیقه پس از تجاوز آمریکا
وی با اشاره به ویژگیهای شکلی عملیاتهای انجامشده تصریح کرد: به لحاظ شکلی، پاسخ ما بسیار سریع بود؛ بهگونهای که حدود ۱۵ دقیقه طول کشید تا نخستین موشکها و پهپادهای خود را به سمت پایگاههای دشمن روانه کنیم. این موضوع در واقع نشاندهنده آمادگی ما برای پاسخگویی به هرگونه تجاوز است.
سخنگوی ارتش دومین ویژگی این عملیاتها را «کوبندگی و حجم آتش» دانست و گفت: حجم آتشی که بر سر نیروهای دشمن ایجاد کردیم، بسیار کوبنده بود.
امیر سرتیپ اکرمینیا سومین ویژگی عملیاتهای اخیر را گستردگی جغرافیایی آن عنوان کرد و افزود: این عملیاتها سراسر جغرافیای منطقه عربی را دربر گرفت و از کشور اردن تا امارات، پایگاههای آمریکا مورد هدف قرار گرفتند و زیر ضرب رفتند.
۴ پایگاه آمریکا در ۳ کشور زیر ضرب ارتش
وی با اشاره به اهداف مورد حمله ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران چهار پایگاه آمریکا را در سه کشور منطقه مورد هدف قرار داد؛ دو پایگاه در امارات، یک پایگاه در بحرین یعنی پایگاه شیخ عیسی و یک پایگاه نیز در کویت، هدف پهپادها و موشکهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.
سخنگوی ارتش افزود: پس از این عملیاتها، براساس اطلاعاتی که چه به لحاظ میدانی و چه از طریق تصاویر ماهوارهای به دست آوردیم، متوجه شدیم که عملیاتها بسیار مؤثر و مخرب بوده و پایگاههای دشمن آسیبهای بسیار زیادی دیدهاند که آثار و پیامدهای این تخریبها نیز قابل بررسی است.
استفاده ارتش از موشکهای زمینبهزمین «فتح» در عملیاتهای اخیر
امیر سرتیپ اکرمینیا در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره استفاده ارتش از موشک در عملیاتهای اخیر و تفاوت آن با برخی عملیاتهای پیشین که بیشتر بر استفاده از پهپادها متمرکز بود، اظهار کرد: همانگونه که اشاره شد، ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران در این عملیات از موشک استفاده کردیم.
وی افزود: در این عملیات از موشکهای زمینبهزمین «فتح» که موشکهای بسیار کارآمدی هستند، در کنار پهپادهای انهدامی «آرش ۲» استفاده شد.
تجهیز موشکها و پهپادهای ارتش به هوش مصنوعی و سامانههای جدید
سخنگوی ارتش با اشاره به ویژگی تجهیزات بهکارگرفتهشده در این عملیاتها گفت: هر دو این تجهیزات به هوش مصنوعی و سامانههای جدید مجهز بودند؛ موضوعی که رهگیری آنها را برای دشمن بسیار دشوار کرده و موجب شد این پرتابهها بتوانند بهراحتی به اهداف خود برسند.
امیر سرتیپ اکرمینیا ادامه داد: ما روزبهروز تلاش میکنیم تجهیزات خود را نو کنیم و پیش از این نیز این موضوع را اعلام کرده بودیم. در کنار جدید بودن تجهیزاتی که مورد استفاده قرار میگیرند، نکته دیگری نیز در ارتباط با تاکتیکهای عملیاتی وجود دارد.
استفاده از تاکتیکهای ترکیبی و جنگ نامتقارن
وی تصریح کرد: تلاش کردهایم از تاکتیکهای جنگهای نامتقارن و تاکتیکهای ترکیبی استفاده کنیم و اکنون عملیاتهای خود را بهصورت ترکیبی و نامتقارن انجام میدهیم.
سخنگوی ارتش با اشاره به نتایج بهکارگیری این تاکتیکها گفت: بازخوردهایی که از این شیوه عملیاتی دریافت کردهایم، بسیار مثبت بوده و آثار بسیار خوبی داشته است؛ بهگونهای که توانستیم این اهداف را بهراحتی مورد اصابت قرار دهیم.
تجربه جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه؛ پشتوانه عملیاتهای جدید
امیر سرتیپ اکرمینیا در ادامه به مؤلفههای غیرتجهیزاتی قدرت نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: در کنار این موارد میتوان به یک مؤلفه قدرت نرم نیز اشاره کرد. همرزمان من در ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با استفاده از درسآموختهها و تجربیاتی که در جنگهای گذشته، چه جنگ ۱۲ روزه و چه جنگ ۴۰ روزه، به دست آوردهاند، بسیار آمادهتر، باانگیزهتر و با اعتمادبهنفس بالاتری در این جنگ و درگیریها حاضر شدهاند.
وی افزود: آثار این اعتمادبهنفس را بهخوبی در میان همرزمان خود مشاهده میکنیم. امروز نیروهای ما با آرامش، سرعت عمل بالا و در عین حال با اعتمادبهنفس بسیار بالا با دشمن میجنگند.
سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: این وضعیت آثار بسیار خوبی به همراه داشته و بازخوردهایی که دریافت کردهایم نیز در این زمینه بسیار روشنکننده بوده است.
اجرای مراحل ۲۹، ۳۰ و ۳۱ عملیات صاعقه
امیر سرتیپ اکرمینیا در ادامه با اشاره به روند عملیاتهای اخیر ارتش اظهار کرد: در این دور از عملیات «صاعقه»، سه مرحله عملیات انجام دادیم که شامل مراحل ۲۹، ۳۰ و ۳۱ بود. مراحل ۲۹ و ۳۰ را بلافاصله پس از تجاوز دشمن در هشتم مرداد انجام دادیم، اما مرحله ۳۱ دو شب قبل برای تکمیل عملیات گذشته و تکمیل اهدافی که تعیین شده بود، انجام شد.
وی افزود: مرحله ۳۱ عملیات صاعقه هم جنبه بازدارندگی و هم جنبه پیشدستانه داشت.
حرکت دکترین نظامی ایران به سمت عملیات پیشدستانه
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره تغییر دکترین نظامی کشور گفت: دکترین نظامی ما پس از جنگ ۱۲ روزه بهتدریج به این سمت حرکت کرده است که باید از جنگ پیشدستانه استفاده کنیم که براساس استدلالهای موجود، مطابق منشور ملل متحد نیز مجاز است؛ زیرا در آن تناسب، اصل ضرورت و اصل فوریت رعایت میشود و هنگامی که این اصول رعایت شود، چنین اقدامی براساس منشور مشروع است.
امیر سرتیپ اکرمینیا ادامه داد: ما با تهدیدی از ناحیه آمریکاییها مواجه شدهایم و در واقع از خود دفاع میکنیم و این دفاع، دفاع مشروع است. حقوق بینالملل به ما اجازه میدهد که بتوانیم بهصورت پیشدستانه از خود دفاع کنیم.
نقش شهید موسوی در تغییر دکترین نظامی ایران
وی با اشاره به روند شکلگیری این رویکرد تصریح کرد: این روند از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و شهید امیر سپهبد موسوی نقش بسیار مهمی در تغییر این دکترین داشت. در دوره تصدی ایشان در ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، به سمت این دکترین حرکت کردیم.
سخنگوی ارتش افزود: شاخصها و نشانههای جنگ پیشدستانه یا دکترین آفندی که امروز مشاهده میشود، در همین عملیاتهای اخیر مشهود است. ما اجازه نمیدهیم آمریکاییها ابتکار عمل را در اختیار داشته باشند و در چند مورد نیز همینگونه عمل کردیم؛ به این معنا که پیش از آنکه آنها به ما حمله کنند و تجاوزی صورت گیرد، برای بازدارندگی و اینکه آنان را واقعاً از تجاوز بازداریم، اقدام کردیم.
عملیات علیه پایگاههای آمریکا در اردن، سوریه و اقلیم کردستان عراق
امیر سرتیپ اکرمینیا با اشاره به نمونههای این اقدامات پیشدستانه گفت: پایگاه آمریکا در اردن، پایگاه این کشور در سوریه و پایگاههای آنها در منطقه کردستان عراق از جمله اهداف این اقدامات بودند.
وی ادامه داد: در منطقه کردستان عراق، تجزیهطلبان و ضدانقلاب مستقر بودند که بنا بر گفته خود آقای ترامپ، تسلیحات بسیار زیادی دریافت کرده بودند تا علیه ما عملیات زمینی انجام دهند.
سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: همانطور که مشاهده شد، ضدانقلاب و تجزیهطلبان حتی نتوانستند یک عملیات کوچک علیه مرزهای ما و ایران مسلح انجام دهند. این مسئله بهواسطه اقدامات و عملیاتهای پیشدستانهای بود که بهموقع انجام شد و هرگونه ابتکار عمل را از دست ضدانقلاب و تجزیهطلبان گرفت.
هرجا احساس تهدید کنیم عملیات پیشدستانه انجام خواهیم داد
امیر سرتیپ اکرمینیا تأکید کرد: این روند ادامه دارد و یک فرایند تکمیلی است. انشاءالله به این سمت حرکت میکنیم که هرجا احساس تهدید کنیم، در چارچوب حقوق بینالملل و برای دفاع از حقوق خود، عملیات پیشدستانه انجام دهیم.
آسیب پایگاههای آمریکا و ایجاد مشکل در پشتیبانی نیروهای این کشور
سخنگوی ارتش در بخش دیگری از این گفتوگو و در پاسخ به پرسشی درباره محدودیتهای ایجادشده برای نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و مشکلات لجستیکی این کشور پس از هدف قرار گرفتن پایگاههای پشتیبانی و لجستیکی اظهار کرد: آمریکاییها دهها هزار نیروی نظامی در منطقه دارند و پایگاههای آنها در منطقه یا بهطور کامل از مدار عملیاتی خارج شدهاند یا آسیبهای جدی دیدهاند.
وی افزود: برخی از این پایگاهها، پایگاههای آمادرسانی و تأمین تدارکات بودهاند و امروز بهواسطه آسیبهای جدی واردشده به آنها، آمریکاییها برای آمادرسانی و تأمین تدارکات واقعاً دچار مشکل شدهاند.
ارتش آمریکا یک ارتش تجهیزاتمحور و مصرفی است
امیر سرتیپ اکرمینیا با اشاره به وابستگی ارتش آمریکا به شبکه پشتیبانی و تدارکاتی تصریح کرد: ارتش آمریکا یک ارتش مصرفی و در واقع تجهیزاتمحور است که هزینههای مصرفی بسیار بالایی دارد و آمادرسانی به آن حتی برای یک لحظه نیز نباید قطع شود.
وی ادامه داد: امروز آمریکاییها در حوزه تأمین تغذیه و تأمین سوخت نیروهای خود واقعاً دچار مشکل شدهاند، زیرا پایگاههای آنها، بهویژه در بحرین، آسیب بسیار زیادی دیده است. آنها در بحرین یک پایگاه پشتیبانی داشتند و اکنون مجبور شدهاند سوخت را از خارج وارد کنند.
انتقال سوخت و تدارکات آمریکا از دیهگو گارسیا و شرق آسیا
سخنگوی ارتش افزود: آمریکاییها همچنین مجبور شدهاند تدارکات مورد نیاز خود را از نقاط دورتری مانند دیهگو گارسیا یا حتی از آسیا و کشورهای شرق آسیا وارد کنند.
امیر سرتیپ اکرمینیا گفت: این وضعیت محدودیتهایی برای آمریکاییها ایجاد کرده و نیروهای آنها در شناورهای حاضر در منطقه نیز با محدودیتهایی مواجه شدهاند.
مشکلات نیروهای آمریکایی و اعتراضات در ناو آبراهام لینکلن
وی با اشاره به پیامدهای این مشکلات ادامه داد: این مشکلات موجب افزایش اعتراضات نیز شده است که نمونه آن را در ناو آبراهام لینکلن مشاهده کردید و همچنان این مشکلات وجود دارد.
سخنگوی ارتش دلیل بروز این وضعیت را خسارت واردشده به تأسیسات آمریکا دانست و گفت: دلیل این مشکلات، آسیبهایی است که به پایگاههای آمریکا در منطقه وارد شده است.
پیامدهای جنگافروزی آمریکا به داخل این کشور رسیده است
امیر سرتیپ اکرمینیا در ادامه تصریح کرد: البته اینها فقط مشکلات نظامی آمریکا در منطقه است. پیامد آتشافروزی و شرارتی که آمریکاییها انجام دادند، امروز در داخل آمریکا نیز مشاهده میشود.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت سوخت در آمریکا افزود: مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت بنزین از جمله این پیامدهاست. دیدم یکی از مسئولان آمریکایی این موضوع را به گردن ایران انداخته و گفته بود، چون ایران تنگه هرمز را بسته است، مردم آمریکا باید بنزین را گرانتر خریداری کنند.
عامل گرانی بنزین در آمریکا، تجاوز و شرارت آمریکاست
سخنگوی ارتش تأکید کرد: عامل اصلی گرانی بنزین در آمریکا، مشکلات داخلی این کشور و همچنین مشکلات سربازان آمریکایی در منطقه، تجاوز و شرارت آمریکاست؛ در غیر این صورت، در گذشته چنین مشکلاتی واقعاً وجود نداشت.
امیر سرتیپ اکرمینیا ادامه داد: آمریکاییها باید از ارتش و رئیسجمهور خود سؤال کنند؛ وقتی تجاوزی ددمنشانه علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل شکل میگیرد، وقتی مدرسهای با ۱۶۸ کودک بمباران میشود، یک مراسم عروسی بمباران میشود و یک مرکز ورزشی با سلاحهای ممنوعه مورد هدف قرار میگیرد، پیامد آن همین وضعیتی است که امروز آمریکاییها با آن مواجه شدهاند.
وی گفت: این سؤالی است که واقعاً باید از مقامات سیاسی آمریکا پرسیده شود؛ یعنی مردم آمریکا و همچنین ارتش این کشور باید بپرسند که این تجاوزات چرا صورت گرفته است؛ تجاوزاتی که موجب شده چنین وضعیتی هم برای نیروهای آمریکایی در منطقه و هم برای مردم آمریکا در داخل این کشور ایجاد شود.
انهدام پدافند آمریکا مسیر موشکها و پهپادهای ایران را هموارتر کرد
امیر سرتیپ اکرمینیا در ادامه با اشاره به تأثیر عملیاتهای اخیر نیروهای مسلح بر آرایش نظامی آمریکا در منطقه اظهار کرد: در طول هفتههای اخیر، دو موج تجاوز متنوع آمریکاییها و پاسخهایی که ما به آنها دادیم و همچنین در روزهای پایانی جنگ ۴۰ روزه، زمانی که پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف قرار دادیم، بخشی از اهداف مورد اصابت، تأسیسات راداری و سامانههای پدافند هوایی این پایگاهها بودند که از بین رفتند.
وی افزود: از بین رفتن این سامانههای پدافند هوایی به معنای باز شدن مسیر حرکت موشکها و پهپادهای ما به سمت سرزمینهای اشغالی است. به عبارت دیگر، اکنون نسبت به گذشته هدف قرار دادن سرزمینهای اشغالی و پایگاههای رژیم صهیونیستی در آن سرزمینها بهمراتب آسانتر شده است.
سخنگوی ارتش: پاسخ به تجاوز اسرائیل سریعتر و کوبندهتر خواهد بود
سخنگوی ارتش با اشاره به شرایط داخلی رژیم صهیونیستی گفت: میدانیم که رژیم صهیونیستی اکنون درگیر انتخابات داخلی است و نخستوزیر این رژیم گاهی اظهاراتی مطرح میکند که مصرف داخلی داشته و با انگیزههای سیاسی و انتخاباتی بیان میشود؛ با این حال، آمادگی لازم در نیروهای مسلح وجود دارد.
امیر سرتیپ اکرمینیا تأکید کرد: با توجه به تسهیل مسیر موشکها و پهپادهای ما به سمت سرزمینهای اشغالی، اگر رژیم صهیونیستی دست به حمایت یا تجاوزی بزند، حتماً راحتتر، سریعتر و کوبندهتر از گذشته مورد هدف قرار خواهد گرفت و آثار بسیار مخرب و زیانباری را متحمل خواهد شد.
آمریکا دچار استیصال راهبردی شده است
در ادامه این گفتوگو، مجری شبکه خبر با اشاره به اظهارات رئیسجمهور آمریکا درباره حضور مردم ایران در خیابانها و همچنین بیش از ۱۸۰ شب حضور مردم در خیابانها در حمایت از کشور و مقابله با تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی، نظر سخنگوی ارتش را درباره این اظهارات جویا شد.
امیر سرتیپ اکرمینیا در پاسخ گفت: ما نیز معتقدیم که آمریکاییها دچار «استیصال راهبردی» شدهاند. یکی از مشخصات و شاخصهای این استیصال همین موضوع است که اکنون از مردم ایران میخواهند به خیابان بیایند، در حالی که مردم ایران در خیابانها حضور دارند.
وی ادامه داد: این وضعیت را با روزهای نخست مقایسه کنید که ترامپ اعلام میکرد «ما برای کمک به شما میآییم»، اما اکنون از مردم میخواهد که به خیابان بیایند و نظام را با براندازی مواجه کنند. فاصله میان این دو موضع بسیار زیاد است و استیصال راهبردی آمریکا در این زمینه کاملاً مشهود است.
بازگشت آمریکا به تحریم پس از جنگ نشانه استیصال است
سخنگوی ارتش با اشاره به سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران اظهار کرد: اینکه آمریکا امروز پس از یک جنگ ۴۰ روزه و دو تجاوز متنوع، دوباره به راهبرد تحریم و محاصره روی آورده است، خود نکته قابل توجهی است.
امیر سرتیپ اکرمینیا ادامه داد: بحث تحریم اقتصادی مربوط به امروز نیست. حدود ۳۰ سال پیش و در دوره ریاستجمهوری کلینتون، آمریکاییها قانون داماتو را تصویب کردند و از آن زمان تلاش کردند با تحریمها، از جمله تحریمهای ثانویه، این سیاست را دنبال کنند.
وی افزود: آمریکاییها در طول ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته نتوانستند مردم ایران را تسلیم کنند و اکنون پس از یک جنگ ۴۰ روزه، مجدداً به تحریمی روی آوردهاند که طی سالهای گذشته نتیجهای برای آنها نداشته است. همین موضوع نشاندهنده استیصال آمریکاییهاست و مسئله بسیار مهمی محسوب میشود.
آمریکا برای خروج از جنگ راهبردی نداشت
سخنگوی ارتش همچنین با اشاره به مواضع رئیسجمهور آمریکا گفت: اعلام مواضع متناقضی که هر از گاهی از زبان شخص رئیسجمهور آمریکا شنیده میشود، همگی از نشانههای این استیصال است.
وی تصریح کرد: ما از ابتدا گفتیم که آمریکاییها راهبرد خروج از این جنگ را طراحی نکرده بودند و امروز نیز دچار سرگردانی و استیصال راهبردی شدهاند و هیچ راهبرد مشخصی ندارند.
امیر سرتیپ اکرمینیا افزود: به همین دلیل است که به هر اقدامی دست میزنند و آن را آزمایش میکنند تا ببینند نتیجه و بازخورد آن چه خواهد بود.
«تا آخر» بر اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز ایستادهایم
در بخش پایانی این گفتوگو، سخنگوی ارتش در پاسخ به پرسشی درباره آینده تحولات با توجه به آرایش نظامی آمریکا در منطقه و نحوه پاسخ نیروهای مسلح در صورت ادامه تجاوزات، گفت: درباره تنگه هرمز باید به یک نکته اشاره کنم؛ هدف ما روشن است. هدف ما دفاع از امنیت منطقه و اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز است و بر سر این موضوع تا آخر ایستادهایم.
امیر سرتیپ اکرمینیا افزود: آمریکاییها نمیتوانند با زورگویی، تجاوز و شرارت این حاکمیت را تضعیف کنند یا از بین ببرند. تجربه نیز این موضوع را نشان داده است؛ هم در تجاوز ۱۶ تیرماه و هم در تجاوز اخیر مشاهده کردید که ما محکم ایستادهایم و در آینده نیز خواهیم ایستاد.
وی تأکید کرد: این نکته بسیار مهم است که با زورگویی و تجاوز، هرگز این حاکمیت تضعیف نخواهد شد.
عبور کشتیها از تنگه هرمز در چارچوب حقوق ملت ایران
سخنگوی ارتش ادامه داد: با احترام به حقوق ملت ایران است که این تنگه میتواند بهگونهای مدیریت شود که نیروهای مسلح اجازه دهند هر کشتیای را که صلاح میدانند، از آن عبور کند.
امیر سرتیپ اکرمینیا با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه گفت: با توجه به خوی استکباری آمریکا و سابقه استعماری این کشور در منطقه، پذیرش این موضوع برای آمریکاییها بسیار دشوار است، اما آنها باید واقعیت منطقه و واقعیت میدان را بپذیرند و هزینه اشتباهات خود را بپردازند.
سخنگوی ارتش: تا خروج آمریکاییها از منطقه ایستادهایم
وی تصریح کرد: پرداخت هزینه اشتباهات آمریکا در این زمینه مسئله بسیار مهمی است و ما تا آنجا که آمریکاییها از منطقه خارج شوند، ایستادهایم. قطعاً خروج آمریکا از منطقه، منطقه را امنتر خواهد کرد.
سخنگوی ارتش در پایان گفت: حتی برای ملت آمریکا نیز بهتر است که ارتش این کشور از منطقه خارج شود. با توجه به مشکلات اقتصادی که با آن مواجه هستند، کشته شدن سربازانشان و هدر رفتن مالیاتهای مردم آمریکا، همه این مسائل از پیامدهای همین حضور است. اگر این حضور پایان یابد و آمریکاییها از منطقه خارج شوند، از همه جهات بهتر خواهد بود.