سرتیپ الهامی: پدافند هوایی ایران تعریف جدیدی از قدرت ملی به جهان عرضه کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرتیپ علیرضا الهامی امروز (جمعه، ۱۳ شهریورماه) در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه تهران در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) گفت: به مناسبت دهم شهریورماه سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیاء و نیروی پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران، گزارش مختصری از وضعیت پدافند هوایی کشور به سمع و نظر شما میرسانم.
وی افزود: با فرمان تاریخی و حکیمانی رهبر شهیدمان در دهه شهریورماه ۱۳۸۷ و با درک عمیقی که معظم له از نیاز کشور به تقویت پدافند هوایی داشتند، پدافند هوایی، ساختار مستقلی پیدا کرد و در ارتش جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شد و دو ماموریت نیرویی و قرارگاهی در دستور کار آن قرار گرفت. چرا که جنگهایی که در منطقه به وقوع پیوسته بود، همه حاکی از آن بود که موج اول حمله بر بستر تجهیزات هواپایه استوار است.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش تاکید کرد: جمع آوری اطلاعات و انواع شناساییها عملیات تهاجمی و ادامه موجهای بعدی حمله، همه مبتنی بر استفاده از توان هواپایه دشمنان بود. بر این اساس، رهبر شهید با درک عمیق از این شرایط، دستور استقرار، راه اندازی و تشکیل ساختار مستقلی در حوزه پدافند هوایی در ارتش جمهوری اسلامی ایران صادر فرمودند تا برای توسعه پدافند هوایی به ویژه در حوزه فرماندهی و کنترل، تشکیل یکپارچه هوایی، تقویت ساختارها و زیرساختهای تجهیزاتی، تاکتیکی و سازمانی پدافند هوایی اقدام لازم صورت بپذیرد.
سرتیپ الهامی یادآور شد: آنچه در جنگهای گذشته صورت گرفت، این تدبیر حکیمانه را بار دیگر ثابت کرد و آنچه در جنگهای ۱۲ روزه، جنگ رمضان و جنگ هرمز تا به امروز از دشمن متجاوز دیدیم، نشان داد که تدبیر حکیمانه فرمانده کل قوا در حوزه پدافند هوایی، الزام و تدبیر درستی بوده است. بیش از ۶۰۰ مرحله صدور فرمان از محضر معظم له در خصوص پدافند هوایی و توجه ویژه ایشان به پدافند هوایی، نشانه این اهمیت است.
وی تاکید کرد: فرزندان شجاع و برومند این نظام در پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دشمن متجاوز را با پشتوانه عظیم مردمی پشیمان کردند و امروز توفیقی که برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است، بر اساس سه پشتوانه ماندگار و اساسی بهدست آمده است.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) اضافه کرد: نخست، محوریت نظام با یک فرمانده شجاع و مدبر. دوم، پشتوانه مردمی و انسجام ملی ملت شریف و بزرگ ایران است که بیش از ۶ ماه سبب حیرت دنیا شدند و سوم، نیروهای مسلح شجاع و آماده با تکیه بر توان صد در صد ایرانی است.
سرتیپ الهامی تاکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با آنچه که از خود در جنگهای اخیر به معرض نمایش گذاشته، تعریف جدیدی از قدرت ملی به دنیا عرضه کرده است که بازتعریف هوشمندانه و شجاعانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سه مولفه یاد شده است.
پدافند هوایی، دانش بومی و قدرت درونزا خود را بدون وابستگی خارجی تامین و توسعه داد
وی با بیان اینکه انسجام ملی و اجتماعی مردم سبب شده دشمن به عقب رانده شود، تصریح کرد: خداوند متعال را شاکریم که فرزندان این کشور در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه در پدافند هوایی و علیالخصوص در پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر دانش بومی و قدرت درونزا، تجهیزات خود را بدون وابستگی به کشورهای خارجی تامین و فراهم و توسعه دادند.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در ادامه توضیح داد: نیروهای پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلال جنگهای اخیر، سامانه پدافند هوایی تولید کردند و توسعه دادند و آن را در میدان مستقر کرده و از آن بهرهبرداری کردند و هواپیماهای دشمن متخاصم را نابود کردند.
وی با اشاره به بخشی از این اقتدار که در بیرون مصلی بزرگ امام خمینی (ره) در حاشیه نماز جمعه تهران به نمایش گذاشته شده است، تصریح کرد: شاید دشمن هواپیماهای پیشرفته داشته باشد، اما فناوری آنها تضمینی برای برگشتشان از میدان جنگ نیست و این موضوع را نیروهایی مسلح جمهوری اسلامی ایران ثابت کردند. همچنین شاید دشمن با تکیه بر فناوری پیشرفته خود وارد میدان شود ولی فناوری آنها برای آنان مصونیت ایجاد نکرده است و این موضوع را نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تحت ولایت فقیه شجاع به دنیا نشان دادند و در عمل محقق شد.
پدافند نیروهای مسلح، تجهیزات و سلاحهای مورد نیاز را با دانش بومی تامین میکند
سرتیپ الهامی با اشاره به اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر همان دانشمندان جوان خود و دانشمند وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح و تکیه بر شرکتهای دانشبنیان و دانشگاههای پیشرفته خود و همچنین با تکیه بر تجربیات ارزندهای که نیروهای مسلح در میدان به دست آوردهاند، تجهیزات و سلاحهای مورد نیاز خود کاملاً خودکفا تامین کرده و با همین رویکرد جنگ را اداره میکند.
وی با تاکید بر اینکه این نیرو با تمام قوت و هر آنچه در اختیار دارد، تا آخرین نفس بر سر پیمانی که برای تامین امنیت ملت بزرگ و شریف ایران بسته است، خواهد ماند، یادآور شد: ما در این پیمان و دفاع که برگرفته از تعالیم الهی و آسمانی است، این مسیر و این دفاع مقدس را با قدرت ادامه میدهیم.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) تاکید کرد: این دفاع مقدس برگرفته از تعالیم الهی و خط سرخ شهادت و مکتب سیدالشهدا است و تا روزی که تقابل حق و باطل و قیام آقا حضرت صاحب الزمان (عج) رخ دهد، این تقابل جبهه حق و باطل ادامه خواهد داشت و ما زیر پرچم ولایت خود را محدود به آنچه در اختیار گرفتیم، نکردهایم بلکه ما خود را برای هر نوع تقابلی برای امروز و آینده آماده کردیم.
وی خاطرنشان کرد: ما امروز میدانیم تهدیدات دشمن تمام نشده است و دشمن ممکن است در جبهههای دیگری به فکر اهداف شوم خود باشد. اما اهداف آنها با هوشیاری و عمق بصیرت ملت بزرگ ایران دوباره خنثی خواهند شد.