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حضور رئیس قوه قضاییه در نماز جمعه دهلی در میان استقبال نمازگزاران

رئیس قوه قضاییه با حضور در نماز جمعه دهلی با امام جمعه و نمازگزاران هندی پیرامون وضعیت و دغدغه‌های جامعه مسلمانان هند گفت‌و‌گو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۴۳
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اژه ای

به گزارش تابناک از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای که به منظور شرکت در اجلاسیه قضایی بریکس، به دعوت مقامات هندی، به دهلی سفر کرده است، امروز (جمعه) برای اقامه فریضه نماز به مسجد جامع شهر دهلی رفت و نماز جمعه را با نمازگزاران هندی اقامه کرد.

 

در بدو ورود رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، امام جماعت مسجد جامع دهلی و امام جمعه این شهر به استقبال وی رفت و به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای خیر مقدم گفت.

 

همچنین رئیس دستگاه قضا پیش از اقامه نماز جمعه با امام‌جمعه و جماعت مسجد جامع دهلی پیرامون مسائل جهان اسلام گفت‌و‌گو کرد.

 

پس از این دیدار صمیمانه، رئیس عدلیه با حضور در جمع نمازگزاران و مؤمنان حاضر در مسجد جامع دهلی، ضمن گفت‌و‌گو با آنان از نزدیک در جریان دغدغه‌های جامعه مسلمانان این منطقه قرار گرفت. این دیدار با همراهی و استقبال نمازگزاران همراه بود و در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای دوشادوش برادران مسلمان هندی در صفوف به هم پیوسته نماز جمعه این مسجد تاریخی به اقامه نماز ایستاد.

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