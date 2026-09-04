وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر همتای اردنی از وی پرسید: جمهوری اسلامی ایران چه مدت باید منتظر بماند تا به متجاوزی که نه به حاکمیت کشور‌های عربی احترام می‌گذارد و نه به حاکمیت ایران پاسخ دهد؟

عراقچی خطاب به همتای اردنی: برای پاسخ به متجاوز چقدر منتظر باشیم؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اظهارات ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن با واکنش سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه همراه بود.

ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن در اظهاراتی مدعی شده است که ایران دو ساعت پس از آغاز جنگ به اردن و دیگر کشور‌های منطقه حمله کرده و این حمله واکنشی نبوده است. او همچنین عنوان کرده که اردن همه تلاش خود را برای حفاظت از امنیت، شهروندان و حاکمیتش انجام خواهد داد.

عراقچی در این رابطه امروز (جمعه) ۱۳ شهریورماه عنوان کرد: به نظر وزیر امور خارجه اردن، جمهوری اسلامی ایران چه مدت باید منتظر بماند تا به متجاوزی که نه به حاکمیت کشور‌های عربی احترام می‌گذارد و نه به حاکمیت ایران پاسخ دهد؟

رئیس دستگاه دیپلماسی در این خصوص در شبکه ایکس نوشت: آیا او واقعاً از این موضوع بی‌اطلاع است که در نخستین حملات آمریکا، از حریم هوایی، خاک و آبی کشور‌های عربی استفاده شد، حملاتی که به کشته شدن ایرانیان بی‌گناه انجامید؟

وزیر خارجه اردن همچنین در گفت‌وگوی تلفنی با عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین، حملات ایران به اردن و بحرین را محکوم کردند.

پس از حمله ارتش آمریکا در شامگاه یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ به بخش‌هایی از جزیره لارک که بر اثر آن چند تن از مدافعان کشور و هموطنان ایرانی شهید و مجروح شدند، نیرو‌های مسلح ایران پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن را هدف قرار دادند.

پس از آن ارتش اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سامانه‌های دفاع هوایی با ۱۳ موشک بالستیک مقابله کردند که ۱۰ موشک رهگیری و منهدم شدند و سه موشک در مناطقی دوردست فرود آمدند». ارتش اردن همچنین عنوان کرد که این حمله هیچ آسیب یا تلفاتی به همراه نداشته است.

پس از حمله سه‌شنبه شب ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در پی حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک واقع در شهرستان سیریک استان هرمزگان که حدود ۷۰ نفر شهید و مجروح شدند، نیروی زمینی سپاه اقدام به حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و اربیل کرد.