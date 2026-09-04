En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

عراقچی خطاب به همتای اردنی: برای پاسخ به متجاوز چقدر منتظر باشیم؟

وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر همتای اردنی از وی پرسید: جمهوری اسلامی ایران چه مدت باید منتظر بماند تا به متجاوزی که نه به حاکمیت کشور‌های عربی احترام می‌گذارد و نه به حاکمیت ایران پاسخ دهد؟
کد خبر: ۱۳۹۲۸۴۱
| |
1338 بازدید
عمان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اظهارات ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن با واکنش سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه همراه بود.

ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن در اظهاراتی مدعی شده است که ایران دو ساعت پس از آغاز جنگ به اردن و دیگر کشور‌های منطقه حمله کرده و این حمله واکنشی نبوده است. او همچنین عنوان کرده که اردن همه تلاش خود را برای حفاظت از امنیت، شهروندان و حاکمیتش انجام خواهد داد.

عراقچی در این رابطه امروز (جمعه) ۱۳ شهریورماه عنوان کرد: به نظر وزیر امور خارجه اردن، جمهوری اسلامی ایران چه مدت باید منتظر بماند تا به متجاوزی که نه به حاکمیت کشور‌های عربی احترام می‌گذارد و نه به حاکمیت ایران پاسخ دهد؟

رئیس دستگاه دیپلماسی در این خصوص در شبکه ایکس نوشت: آیا او واقعاً از این موضوع بی‌اطلاع است که در نخستین حملات آمریکا، از حریم هوایی، خاک و آبی کشور‌های عربی استفاده شد، حملاتی که به کشته شدن ایرانیان بی‌گناه انجامید؟

وزیر خارجه اردن همچنین در گفت‌وگوی تلفنی با عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین، حملات ایران به اردن و بحرین را محکوم کردند.

پس از حمله ارتش آمریکا در شامگاه یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ به بخش‌هایی از جزیره لارک که بر اثر آن چند تن از مدافعان کشور و هموطنان ایرانی شهید و مجروح شدند، نیرو‌های مسلح ایران پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن را هدف قرار دادند.

پس از آن ارتش اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سامانه‌های دفاع هوایی با ۱۳ موشک بالستیک مقابله کردند که ۱۰ موشک رهگیری و منهدم شدند و سه موشک در مناطقی دوردست فرود آمدند». ارتش اردن همچنین عنوان کرد که این حمله هیچ آسیب یا تلفاتی به همراه نداشته است.

پس از حمله سه‌شنبه شب ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در پی حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک واقع در شهرستان سیریک استان هرمزگان که حدود ۷۰ نفر شهید و مجروح شدند، نیروی زمینی سپاه اقدام به حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و اربیل کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر امور خارجه تنگه هرمز تجاوز دشمن وزیر خارجه اردن
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
آخرین اخبار
پزشکیان: منابع حاصل از کاهش مصرف بنزین صرف تقویت کالابرگ خواهد شد
جدال بر سر آثار مسروقه در موزه بریتانیا
جزئیات جدید از پاسخ ایران به جنایت آمریکا در سیریک
سرتیپ الهامی: پدافند هوایی ایران تعریف جدیدی از قدرت ملی به جهان عرضه کرد
حضور رئیس قوه قضاییه در نماز جمعه دهلی در میان استقبال نمازگزاران
اگر تمام مردم جهان گیاه‌خوار می‌شدند چه اتفاقی برای زمین می‌افتاد؟
کره جنوبی گزارش‌های رسانه‌ها درباره اعزام نیروی نظامی به تنگه هرمز را رد کرد
عراقچی خطاب به همتای اردنی: برای پاسخ به متجاوز چقدر منتظر باشیم؟
چیس‌تگ؛ وقتی گرگم‌به‌هوا به یک ورزش حرفه‌ای تبدیل شد
کیفیت رژیم غذایی یا کاهش کالری؛ کدام برای لاغری اهمیت بیشتری دارد
دشمن، فشار اقتصادی را با هدف ایجاد فاصله میان مردم و نظام دنبال می‌کند
چگونه انرژی خورشیدی ارزان‌تر از سوخت‌های فسیلی شد؟
مدیرعامل روس‌نفت: چین بر بحران هرمز غلبه کرد
البوسعیدی: عمان از تلاش برای توافق درباره تنگه هرمز عقب‌نشینی نمی‌کند
دآگرادا جیانینی ۷۵۰ اسپرت؛ خودرویی میان زمین و آسمان
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۲۶ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
جزئیات تکان دهنده از دلار‌هایی که بازنگشتند/ بیش از ۸۵ میلیارد دلار کجاست؟  (۴۲ نظر)
رونمایی از قبض‌های جدید مخابرات/ حتی اگر تلفن‌تان قطع باشد، پول بدهید!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005qLB
tabnak.ir/005qLB