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کد خبر: ۱۳۹۲۸۳۷
بازدید: ۸۰۸

عکس: سفر رئیس قوه قضائیه به هند

رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز پنجشنبه ۱۲ شهریور جهت شرکت در نشست سران قضایی بریکس، وارد دهلی‌نو شد. ایشان در چارچوب برنامه‌های سفر خود، ابتدا با رهبران ادیان و فرهیختگان هند دیدار کرد و سپس با «آندره شِود»، رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین و مقام ارشد قضایی بلاروس، به گفتگو پرداخت.

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برچسب‌ها:
عکس خبری قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دهلی هند
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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